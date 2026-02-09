中市天津年貨大街糖果一袋720元 網喊太盤了 法制局教自保

台中市法制局呼籲民眾到年貨大街買採購散裝乾貨與糖果時，務必留意價格標示的透明度與準確性。（法制局提供）

本週六就是農曆春節的假期首日，一名網友在Threads發文，表示日前至台中市天津路年貨大街採買，買了一袋糖果餅乾竟要720元，便直接請店員幫他縮減成300元的份量，直呼「太盤了」；對此，法制局表示，業者應提供消費者充分與正確之資訊，故攤商販售各式年節糖果等散裝食品時，均必須在顯眼處清楚標明「單價」與「計價單位」，嚴禁僅標示數字而無計價基準，以避免因單位認知落差引發消費糾紛。

民眾在年貨大街採買，都希望價格能較外面店家便宜，但些年貨大街卻比外面貴，有網友說日前至天津年貨大街買一袋糖果，糖果餅乾竟要720元，直呼真是「太盤了」。

台中法制局表示，在台中年貨大街採購散裝乾貨與糖果時，消費者務必留意價格標示的透明度與準確性。

法制局表示，根據消保法第4條規定，業者應提供消費者充分與正確之資訊，故攤商販售各式年節糖果等散裝食品時，均必須在顯眼處清楚標明「單價」與「計價單位」，例如明確標示為「每100公克」或「每台斤」多少元，嚴禁僅標示數字而無計價基準，以避免因單位認知落差引發消費糾紛。

同時，為了保障消費者權益，台中市政府與商圈管理委員會在天津路等主要年貨大街均設有「公秤區」，建議消費者在選購秤重商品後，注意重量及總價，並可至現場公秤複驗重量，有差異時即時向店家及現場服務台反映。若在逛街時發現攤商未依規定標價、計價單位含糊不清或有斤兩不實之嫌，應先行詢問確認，並可即時向現場服務台反映，以確保自身採買權益。

