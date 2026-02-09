4大機場出入境旅客人次 推估1月相較去年同期成長

民航局、桃機公司統計顯示，今年1月，相較於去年同期，松山機場、桃園機場、台中機場及高雄機場皆有成長。（記者黃宜靜攝）

休假期間，不少民眾選擇出國旅行；據民航局、桃機公司統計顯示，今年1月，相較於去年同期，松山機場、桃園機場、台中機場及高雄機場皆有成長，其中今年1月高雄機場出入境旅客較去年同期成長最多，成長約25％。

民航局表示，以同期來看，松山機場去年1月入出境旅客24.1萬人次，今年則是近26萬人次，較去年平均成長約3％，較去年1月成長約7％；台中機場去年1月入出境旅客13.6萬人次，今年1月則是近17萬人次，較去年平均成長約19％，較去年1月成長約24％；高雄機場去年1月入出境旅客44.4萬人次，今年則是55萬餘人次，較去年平均成長約15％，較去年1月成長約25％。

至於桃園國際機場出入境遊客情況，桃機公司則表示，今年1月客運量約428萬人次，較去年同期406萬1985人次，約成長5.4%。

桃機公司強調，去年全年客運量達4780萬人次，較前（2024）年的4492萬人次成長6%，已恢復至2019年同期水準的98%。更值得注意的是，自第4季以來，各月客運量均超越2019年同期表現，12月更創下單月歷史新高，達432萬人次。

