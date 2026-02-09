名副其實的「全民老公」！「龜山姓氏資料庫」特展罕見姓氏很有趣

桃園市龜山眷村故事館2月13日起推出主題特展「龜山姓氏資料庫」。（記者李容萍攝）

在眷村中，有些姓氏如「公」、「危」、「皮」、「凍」、「鹿」、「慕」、「滕」、「酆」等，都是比較少見的！桃園市龜山眷村故事館2月13日起推出主題特展「龜山姓氏資料庫」，以「姓氏」為核心，從館藏的眷戶門牌出發，梳理住戶遷徙、世代更迭與生命歷程所交織而成的眷村生活史，讓原本作為行政管理與尋人的實用標記，轉化為承載情感與記憶的重要媒介，帶領觀眾回望龜山眷村居民的居住變遷與家族記憶。

展覽透過田調發現如「戰」、「農」、「國」、「多」、「卞」等特殊姓氏，再透過訪談，調查出這些特殊姓氏的一些生活故事；像是冷凍的「凍」、危險的「危」、公司的「公」，也因為姓「公」，許多朋友乾脆直接稱他為「老公」；又像是因為姓「國」而被指派擔任「國文小老師」、因為姓「多」而有「多多」的綽號、甚至有受訪者因特殊姓氏才能跟父親在台灣相認。

住在龜山陸光二村的公延慶分享，某次在榮民醫院，一位許久未見的男性友人遠遠看到他，毫不避諱地大聲呼喊：「老公！老公！」引來旁人側目，讓他至今回想仍哭笑不得；其實家族為了讓後代能清楚了解自己的身分及來自何處，延續公姓的字輩為子孫命名，依序為「趙、玉、東、方、懋、丕、為、延、續、綿」，讓家族中的長幼輩份一目了然，從前大家都叫他「小公」，隨著年紀增長，綽號升級成了「老公」。不知不覺中，他便成了大家口中的「全民老公」。

市府文化局長邱正生表示，對於曾經或仍居住在眷村的居民而言，門牌上的姓名是尋找親人與舊識的線索；對首次來訪、非眷村背景的觀眾來說，門牌上罕見而特殊的姓氏，則引發對族群來源、遷徙路徑與地方歷史的好奇。

龜山姓氏資料庫主題特展由一加侖藝創有限公司團隊透過深度訪談，邀請特殊姓氏的家庭受訪，內容聚焦於姓氏的祖籍與來源，延伸探討受訪者對自身姓氏的情感與認同，同時也討論在姓氏較為罕見的情況下，是否曾面臨取名困難、誤讀誤寫，或因名字而衍生的生活趣事與困擾，故事館也歡迎民眾來現場發掘，在互動裝置留下自己的姓氏。

龜山陸光二村的公延慶在訪談中分享，自己因為姓氏成了「全民老公」的趣事。（記者李容萍攝）

