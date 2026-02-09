為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    因應春節及二二八連假出國人潮 航警局增加安檢人力提升安檢量能

    2026/02/09 19:21 記者朱沛雄／桃園機場報導
    桃園國際機場今年春節及228和平紀念日疏運期間，總運量預估274萬人次，預估單日旅客量將可突破16萬人次。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場今年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，總運量預估274萬人次，預估單日旅客量將可突破16萬人次。航警局表示，為兼顧航空保安與安檢效率，除調整內部警力外，已增加替代役、輔助安檢員人力，並向警政署申請保安警力協勤，提升安檢量能。

    航空警察局表示，因應春節及寒假連續假期期間疏運需求，除原有建置安檢警力295名外，自2025年10月起向役政署申請支援替代役男69名上線協勤、增加100名輔助安檢員人力，協助第一、二航廈安檢線之旅客前導、行李複查等非涉公權力工作，並特別申請保安警力40名，以充實出境安檢人力，期達成安檢線全日滿開不中斷服務，提升安檢量能。

    此外，航警局已於春節前巡檢各項安檢儀器，包括X光行李檢查儀、金屬門、手持式金屬探測器等，另規劃儀器故障緊急應變機制，並協調廠商派員進駐、備妥關鍵零組件，確保設備運作穩定不間斷。

    航警局特別呼籲出境旅客，行動電源、打火機、電子菸請勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請先倒掉淨空，並取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶、藍芽耳機等物品放入置物盒內受檢，以加速安檢作業順利。

    桃園國際機場今年春節及228和平紀念日疏運期間，預估單日旅客量將可突破16萬人次。航警局除調整內部警力外，增加替代役、輔助安檢員人力，並向警政署申請保安警力協勤，提升安檢量能。（記者朱沛雄攝）

    航警局特別呼籲出境旅客，取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶、藍芽耳機等物品放入置物盒內受檢，以加速安檢作業順利。（記者朱沛雄攝）

    航警局特別呼籲出境旅客，行動電源、打火機、電子菸請勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請先倒掉淨空，並取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶、藍芽耳機等物品放入置物盒內受檢，以加速安檢作業順利。（記者朱沛雄攝）

    根據114年統計資料顯示，出境旅客遭查獲危險物品數量以防風打火機、高壓噴罐及防狼噴霧劑最多，為維護飛航安全，請旅客切勿攜帶此類物品。此外，行動電源、藍牙耳機等含鋰電池產品放置於託運行李中，出發前請再次確認此類物品已置於隨身行李攜帶。（航警局提供）

    航警局提醒民眾，簡易冰爪應放置託運行李攜帶。（記者朱沛雄攝）

    圖
