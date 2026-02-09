為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中崇德殯儀館砸42.6億改建 廉政平台啟動防弊

    2026/02/09 18:16 記者蘇金鳳／台中報導
    台中崇德殯儀館426億改建工程啟動廉政平台，確保工程透明，服務不中斷。（市府提供）

    台中崇德殯儀館426億改建工程啟動廉政平台，確保工程透明，服務不中斷。（市府提供）

    台中市崇德殯儀館因館舍老舊及治喪需求提升，市府投入總經費近42.6億元，規劃原地改建為地上6層、地下4層的現代化殯儀館，並由建設局及新建工程處辦理工程採購與營建督導，市府今（9）日啟動機關採購廉政平台，為確保重大公共工程品質並強化採購廉能與行政透明。

    此次廉政平台為台中市政府成立的第9個廉政平台，啟動儀式由秘書長黃崇典主持。

    台中地檢署主任檢察官鄭葆琳指出，崇德殯儀館使用已57年，隨人口成長與城市發展，設施更新勢在必行，此次約42.6億元改建工程規模龐大、牽涉層面廣，市府透過成立廉政平台，整合廉政、檢調及相關單位跨機關合作，落實公開透明與制度化管理，降低爭議與風險，讓公務員與廠商在明確規範下安心推動工程，打造更具尊嚴與溫度的現代化殯葬設施。

    台中市生命禮儀管理處表示，崇德殯儀館改建工程將採分期分區施工，第一期工程以五義停車場為主要施工範圍，並拆除局部禮廳，同時於館內另覓適當空地新建臨時禮廳，滿足治喪民眾需求。

    第二期則待新館完工啟用後，拆除既有殯儀館設施並進行外部環境整建，並透過廉政平台專屬網站的建置，主動公開工程進度及館區服務資訊，在確保治喪服務不中斷的前提下，持續強化行政透明，打造兼具尊嚴、安心與公眾信賴的現代化治喪服務空間。

    熱門推播