為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    歲末關懷 台南玉井、龍崎區公所送暖弱勢

    2026/02/09 18:45 記者吳俊鋒／台南報導
    玉井區公所結合各界資源，關懷轄內的獨居老人。（玉井區公所提供）

    玉井區公所結合各界資源，關懷轄內的獨居老人。（玉井區公所提供）

    農曆春節將至，位處偏遠的台南玉井、龍崎等區公所，結合地方各界啟動歲末關懷，致贈獨居長輩民生用品，也發放愛心年菜、物資與禮金給弱勢家庭，寒冬送暖，獻上真摯祝福。

    玉井區公所攜手里辦、企業界等單位組成行善團，準備了關廟麵等各式食品，加上年菜，送給轄內22名弱勢的獨居老人，還提供實用的保溫瓶，並幫忙貼上應景的春聯，暖心服務。

    寒冬送暖由區長顏振羽帶隊到府致贈，獻上關懷，並叮嚀保重身體健康，低溫時更得添加衣物，糗提醒使用瓦斯、家電、熱水器等，要注意安全，開心過年。

    顏振羽表示，希望藉由公益活動，喚起慈善團體、愛心人士等一起關懷轄內獨居長者，讓他們在寒冬時節，能感受社會各界帶來的關懷，歡度充滿溫馨的農曆年節。

    至於龍崎，區公所結合地方各界，發放春節禮金與愛心物資，而龍湖宮王爺行善團也共襄盛舉，贊助年菜，讓轄內弱勢家庭、獨居長輩感受社會的關懷與祝福，共88戶獲贈，場面溫馨。

    龍崎行善團的歲末關懷已連辦11年，王爺行善團也全力相挺，加碼送暖，歸仁區獅子會長詹凱元更是當場捐贈急難救助金，由區長陳新澈代表接受。

    龍崎區長陳新澈提到，政府資源有限，民間力量無窮，感謝各界以實際行動關懷社會、回饋鄉里，為台南挹注溫暖，希望喚起更多善心人士投入，擴大服務規模，讓弱勢都能闔家過個平安年。

    龍崎區公所結合各界資源寒冬送暖，關懷轄內弱勢家庭。（龍崎區公所提供）

    龍崎區公所結合各界資源寒冬送暖，關懷轄內弱勢家庭。（龍崎區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播