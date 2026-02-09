歲末關懷 台南玉井、龍崎區公所送暖弱勢

玉井區公所結合各界資源，關懷轄內的獨居老人。（玉井區公所提供）

農曆春節將至，位處偏遠的台南玉井、龍崎等區公所，結合地方各界啟動歲末關懷，致贈獨居長輩民生用品，也發放愛心年菜、物資與禮金給弱勢家庭，寒冬送暖，獻上真摯祝福。

玉井區公所攜手里辦、企業界等單位組成行善團，準備了關廟麵等各式食品，加上年菜，送給轄內22名弱勢的獨居老人，還提供實用的保溫瓶，並幫忙貼上應景的春聯，暖心服務。

寒冬送暖由區長顏振羽帶隊到府致贈，獻上關懷，並叮嚀保重身體健康，低溫時更得添加衣物，糗提醒使用瓦斯、家電、熱水器等，要注意安全，開心過年。

顏振羽表示，希望藉由公益活動，喚起慈善團體、愛心人士等一起關懷轄內獨居長者，讓他們在寒冬時節，能感受社會各界帶來的關懷，歡度充滿溫馨的農曆年節。

至於龍崎，區公所結合地方各界，發放春節禮金與愛心物資，而龍湖宮王爺行善團也共襄盛舉，贊助年菜，讓轄內弱勢家庭、獨居長輩感受社會的關懷與祝福，共88戶獲贈，場面溫馨。

龍崎行善團的歲末關懷已連辦11年，王爺行善團也全力相挺，加碼送暖，歸仁區獅子會長詹凱元更是當場捐贈急難救助金，由區長陳新澈代表接受。

龍崎區長陳新澈提到，政府資源有限，民間力量無窮，感謝各界以實際行動關懷社會、回饋鄉里，為台南挹注溫暖，希望喚起更多善心人士投入，擴大服務規模，讓弱勢都能闔家過個平安年。

龍崎區公所結合各界資源寒冬送暖，關懷轄內弱勢家庭。（龍崎區公所提供）

