    埔里申設掩埋場 投縣議員陳宜君要求修訂取水口管制標準

    2026/02/09 18:40 記者張協昇／南投報導
    南投縣議員陳宜君9日指出，南投縣取水口管制標準28年未修訂，無法反映現今水源污染風險。（記者張協昇攝）

    南投縣議員陳宜君9日指出，南投縣取水口管制標準28年未修訂，無法反映現今水源污染風險。（記者張協昇攝）

    埔里廢棄物掩埋場申設案，地方擔心污染水源強力抗爭，議員陳宜君今（9日）在議會質詢時指出，南投縣現行取水口上游1公里不得設置污染水源設施的管制標準，係1998年訂定，早已無法準確反映現今水源污染風險，民間公司也才能申設掩埋場，要求縣府修改相關規定，並導入下游反應時間與水流係數風險分級機制，全面強化水源安全。對此，縣府表示會研議辦理。

    陳宜君表示，南投縣多為山坡地，河川坡度大、流速快，上游污染物短時間內即可抵達下游取水口，可能導致相關單位來不及反應，造成取水口無法即時關閉。且烏溪、濁水溪流域供應中部多個縣市民生、農業及產業用水，水源安全不僅攸關南投縣，更直接影響中部區域水質穩定與公共安全，縣府對於涉及水源污染風險的開發行為，應以更高標準審慎評估。

    陳宜君強調，國際上已有成熟制度可供地方政府參考，其核心精神皆為「確保下游有足夠反應時間」，如美國地方政府於審查可能影響水源設施時，會依流速與污染物傳輸時間，評估污染發生後下游取水口是否具備即時應變能力，並據此加嚴或限制高風險設施設置。

    民間公司在埔里鎮申設廢棄物掩埋場，日前進行環評審查時，地方動員300多人前往會場外抗爭。（資料照，記者張協昇攝）

    民間公司在埔里鎮申設廢棄物掩埋場，日前進行環評審查時，地方動員300多人前往會場外抗爭。（資料照，記者張協昇攝）

