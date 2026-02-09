為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    榮登訂房平台「全球最好客城市」 馬公人情味獲國際旅客肯定

    2026/02/09 17:54 記者劉禹慶／澎湖報導
    國際訂房平台Booking.com公布「2026年旅客評分卓越獎」，澎湖縣馬公市憑藉真誠友善的待客之道，榮登「全球最好客城市」。（澎管處提供）

    國際訂房平台Booking.com公布「2026年旅客評分卓越獎」，澎湖縣馬公市憑藉真誠友善的待客之道，榮登「全球最好客城市」，也讓這份屬於澎湖的人情溫度，正式獲得國際旅客的高度肯定。

    交通部觀光署澎湖國家風景區管理處表示，這項國際認證並非來自單一景點或大型活動，而是旅客在澎湖旅行過程中，從住宿、用餐到街區互動，所累積的整體感受。走在馬公街頭，從中央老街、天后宮到漁港邊的日常風景，旅客遇見的不只是海島景色，更是一張張親切自然的笑臉，這也讓澎湖的人情日常，成為旅客最深刻的旅行記憶。

    農曆新年即將到來，澎管處持續推動「職人帶路」的深度旅遊模式，邀請熟悉家鄉故事的在地職人，引領旅客走進澎湖的老聚落，感受時間慢慢流動的節奏。在西嶼二崁，聽導覽職人述說石牆與家族記憶交織的故事；在望安花宅，沿著硓????石牆緩步前行，感受離島聚落的靜謐與純粹；在湖西南寮，跟著社區居民體驗農村生活與傳統手作，重新認識澎湖不只有海，還有溫柔而踏實的日常風景。

    緊接在春節之後，澎湖將迎來一年中最具代表性的元宵節，澎湖也在此時化身為熱鬧的不夜城。澎管處特別推薦旅客來體驗傳承百年的「元宵乞龜」文化，感受早期靠海維生的居民，透過向神明乞求象徵平安與福氣的神龜，祈願航行順利、漁獲豐收與家戶興旺的文化傳統。

    在澎湖，一年中最具代表性的元宵節，比春節還熱鬧。（澎管處提供）

