泰安鄉公所大出包！2000筆禁伐補償個資「全看光」族人怒轟

民眾個資全都露！泰安鄉公所致歉。（擷取自臉書社群靠北苗栗）

民眾個人資料，公所網頁竟能直接下載！民眾怒批，苗栗縣泰安鄉公所官方網站「表單下載區」，公開上傳並任由任何人下載「原住民禁伐補償申請案件清冊」，內容完整揭露申請人姓名、住址、聯絡電話、土地地段、地號及申請面積等高度敏感個人資料，要求泰安鄉公所立即說明資料外洩事實、時間軸與責任歸屬，鄉長陳吉基必須公開向全體受害族人道歉。

目前泰安鄉公所已在公所發布道歉聲明，於辦理禁伐補償相關業務期間，因作業疏失，致相關資料於公告過程中發生個人資料外洩情事，影響當事人權益。對此，鄉長陳吉基也代表苗栗縣泰安鄉公所，向當事人及社會大眾致上最誠摯之歉意。

請繼續往下閱讀...

鄉公所聲明稱，於第一時間將相關資料全面下架，並立即啟動內部檢討及改善機制，針對相關作業流程進行全面檢視；同時，亦已依規定完成相關人員行政懲處，以示負責。

控訴者稱，全鄉共計2000多筆申請案件，無差別全面外洩，已構成重大、系統性、長期性個資侵害事件，明顯違反個資法，不僅嚴重侵害原住民族人隱私與財產安全，更暴露申請人於詐騙、騷擾、土地糾紛等高度風險中。

控訴者也說，原住民禁伐補償是國家對原住民族的承諾，不該變成公部門失職下的集體受害事件。強調「不接受冷處理、不接受推諉卸責，這件事，必須有人負責」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法