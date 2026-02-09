連11年發起認捐愛心年菜 民代攜手民團造福上千弱勢戶

南市議員林美燕（左）今年第11年發起愛心年菜認捐活動，獲得多個善心團體和民眾參與認購。（林美燕提供）

春節將至，南市議員林美燕今年第11年發起愛心年菜認捐活動，獲得多個善心團體和民眾持續認購募集1千餘份「干貝雞」，幫助南區及安平區單親兒少弱勢家庭、低收入戶二款，讓大家在除夕圍爐時，都能品嘗到營養又健康的年菜。

愛心年菜禮盒今天運送到南市議會及林美燕服務處等據點，通知受贈戶到場憑身分證件領取，林美燕及服務處執行長葉翰勳協助，並叮嚀年菜領回後要冷藏保鮮，食用時水煮加熱，加些蔬菜和火鍋料會更營養美味，社會局專委陳宜君也到場表達關切和肯定。

林美燕表示，今年贈送年菜活動最主要的亮點就是將往年致贈的養生烏骨雞真空包更換為「干貝雞」真空包，主要食材包含來自雲林縣二林鎮的土雞、豬肉及干貝，搭配紅棗、枸杞，重量2.2公斤，都是真材實料。

她指出，部分經濟和社會弱勢戶、單親媽媽因為忙碌於生計而無暇料理年菜，使得家人和孩童難免感到遺憾、無奈，因此商請各區公所提供登記名單，搭配里長建議的受贈名單；康黃金慈善愛心會、中華九紫慈善會、南市婦女聯合會在這些年持續情義相挺認捐，許多熱心民眾聞訊後更是提前到服務處主動樂捐善款，使得愛心年菜募集的份數得以每年增加，非常感動。

