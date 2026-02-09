苗栗公館里活動中心啟用 實現「在地安老」

苗栗竹南公館里活動中心啟用，實現「在地安老」。（苗縣府提供）

苗栗縣竹南鎮公館里屬舊有聚落且原活動中心空間因興建年代久遠、建築老舊且面積狹小，里民辦理藝文活動或社福集會時，常需向鄰近廟宇借用場地，長期以來極為不便。經鎮公所、立委陳超明奔走尋覓地點，成功向台鐵租用閒置土地，並分階段投入建設：一期建築經費2,000萬元、二期內部裝修經費400萬元，今年編列75萬元充實設施設備。今天正式啟用。

竹南鎮公所指出，新落成的公館里活動中心為一層樓建築，總樓地板面積約170坪，內部規劃完善且具多功能性、多功能空間，包含大型聚會廳、社區教室及長者供餐據點，未來將作為健康促進與社福服務的重要基地；建築物擁有良好的通風與採光，全館配置完善的無障礙設施，確保長者與行動不便者的使用安全。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣長鍾東錦出席時說，苗栗市、銅鑼、苑裡都有公家的安養中心，但竹南、頭份、大湖、卓蘭地區卻無，因此目前除了先匡列出土地外，同時也要透過立委們跟中央協調爭取公家長照中心，在目前都市貧富不均情況下要照顧更多需要照顧長輩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法