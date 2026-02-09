台南力推藝術人才培育 國中美術、國小音樂班同步招生

永福國小音樂教育成就名聞遐邇，亮眼非凡。（南市教育局提供）

台南市國中美術類、國小音樂類藝術才能班鑑定2月23日至3月2日受理報名，國中美術類有南新國中、麻豆國中、新市國中、永康國中及民德國中，國小音樂類有新民國小、永福國小及崇學國小。每校錄取26名新生。

市長黃偉哲表示，每年國中美術類藝術才能班報考情形相當踴躍，學校教學成果也深獲各界肯定，以今年承辦鑑定工作的新市國中為例，曾獲教育部廣達游於藝全國創意教學佳作殊榮，近年更跨域結合科技（AI）與雙語國際議題，啟發創意多元視角。國小音樂類承辦學校崇學國小致力深耕國樂教育，多年蟬聯全國音樂賽特優，團體合奏與絲竹樂領域表現出類拔萃。

教育局長鄭新輝表示，本市國中美術班致力發展在地與國際化特色，南新國中積極辦理校際聯展，多次遠赴日本、兩岸進行藝術文化參訪；民德國中以分組協同教學實施多元課程如金屬工藝、水墨文創插畫、國際交流、藝文場館參訪等。永福國小音樂班至今已陪伴孩子走過48年的音樂時光，為全國第二所成立音樂班的學校，音樂教育成就名聞遐邇，亮眼非凡！

麻豆國中美術班提供多元適性升學進路，學科與術科課程並重，並引進外部資源，培育具創作力與素養兼備之藝術人才；永康國中美術班課程為學生量身定制學習體驗，涵蓋東方元素、多元媒材、彩繪藝術、書法創作和3D繪圖等，課後活動豐富。新民國小音樂班學科與術科並重，擁有高師生比專業指導，並積極辦理大師班課程與公益展演，豐富學生藝術視野。

相關簡章已公告於教育局及各校網站，歡迎國小二年級生報考國小音樂班及國小六年級生報考國中美術班，部分學校也開放插班生，詳情請參閱各類簡章。歡迎具美術及音樂藝術潛能學子踴躍報考，並提醒務必於報名期程內完成報名及繳費。

崇學國小致力深耕國樂教育，蟬聯全國音樂比賽特優殊榮。（南市教育局提供）

