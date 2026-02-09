三鶯線試車噪音惹民怨 議員促環局量測、捷運局允增設隔音設施

新北市捷運三鶯線將在今年內通車。（新北捷運工程局提供）

新北市捷運三鶯線將在今年內通車，但因試車期間的噪音問題引發民怨。新北市議會今（9日）進行試車時間及噪音專案報告，多位在地議員要求市府正視民眾感受，提供完整量測數據，並由環保局進行檢測，而非僅由捷運局自行量測；捷運局長李政安回應，將以「音源端減量」為優先，透過車輛鋼輪鏇削、耐震降噪設計及軌道隔振設施降低噪音，並視量測結果增設隔音牆與吸音設施，持續優化沿線與重點學區噪音防制作為。

議員廖宜琨指出，噪音問題的核心在於「找出問題並解決」，而非美化數據，要求提供完整量測資料，並由環保局等公正單位進行檢測；測試時段也不應只限於夜間，更應納入清晨尖峰、並啟動全天候監測，所有土樹三鶯地區議員都支持捷運如期通車，但前提是問題須在通車前解決，避免重演其他路線通車後才衍生噪音爭議的情況。

議員蘇泓欽表示，市府不能僅以分貝數據或「類似洗衣機、洗碗機」的說法帶過，應以實際生活感受作為標準，要求捷運局實地量測、檢討隔音牆設置與煞車潤滑方式，確保列車運行不干擾居民。

議員洪佳君建議，可比照過往污染案件，要求24小時連續監測並即時連線環保局，同時研議補助受影響住戶設置氣密窗的可行性，實際降低噪音干擾。

捷運局長李政安表示，三鶯線噪音防治以「音源端減量」為優先，從車輛與軌道端採取耐震降噪設計降低噪音，再輔以隔（吸）音結構進行防制；若沿線仍有超出標準路段，將依評估結果規劃增設隔音牆及軌道吸音材，高架路段也已預留雙弧型隔音牆相關結構，並配合實際量測資料，處理高架段反射音影響，持續優化噪音防制措施。

李政安指出，三鶯線自2025年下半年啟動全線測試，初期因測試時間較長，導致鋼輪真圓度不足產生異常震動，造成噪音偏高。捷運局已於去年12月22日完成全線電聯車檢查與車輪鏇削，今年1月下旬依營運班表進行測試，實測音量至少降低10分貝，噪音已有明顯改善；另針對鄰近捷運沿線、學校等敏感點位，包括三峽國中、北大國小及鳳鳴國中，後續也將持續檢討隔音設施與相關降噪作為。

