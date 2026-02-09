為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東和平公園共融遊戲場 將砸逾4000萬升級

    2026/02/09 17:21 記者葉永騫／屏東報導
    屏東和平公園共融遊戲場施工全面升級。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府第一個旗艦型的屏東和平公園共融遊戲場準備進行優化升級工程，縣府準備斥資四、五千萬元進行軟硬體的全面升級，以符合安全標準與更具趣味性的遊具設施，提供更多的親子快樂遊憩。

    屏東縣政府表示，屏東和平公園共融遊戲場啟用近7年，使用人數近100萬人，尤其假日及活動期間使用人數眾多，成為本縣重要之親子休憩據點，但也因長期大量使用致部分設施因為日照出現磨損、接合鬆動及鋪面沉陷等情形，影響孩童的使用體驗且有潛在安全風險，因此決定全面更新升級。

    封閉施工的時間從即日起預定到8月底，大約有半年時間，雖然會造成民眾暫時的不便，但這是為了確保每一項設施都能達到最高等級的安全係數，是保障孩童遊戲權利之必要措施，目前現場已完成圍籬架設，工程期間請民眾務必配合管制，切勿進入圍籬區域內以維護安全；相關改善進度與開放時程將第一時間公告於「屏東社會福利綜合館」臉書粉專或現場告示，敬請民眾留意並耐心等候，封閉期間亦歡迎家長帶孩子轉往鄰近公園探索，期盼在不久的將來，以最繽紛、最安全且充滿驚喜的姿態，與縣民朋友重新見面。

    屏東和平公園共融遊戲場吸引了近百萬人遊憩。（屏東縣政府提供）

