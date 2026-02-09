舊木再生展現永續與傳承 北區勝安社區活動中心啟用

北區勝安社區活動中心今天落成啟用。（記者王姝琇攝）

北區勝安社區活動中心今天落成啟用，提供社區里民聯誼活動空間，更具備日間照顧功能的長照服務據點，為北區公共建設再添新亮點，新建過程更將舊有木建材回收再利用，與環保局藏金閣合作創造出文創小物。

勝安社區老寶貝迎賓戰鼓與成功國中青春熱舞為典禮揭開序幕，展現青銀共融活力；開元國小舞獅引領完成剪綵，象徵社區新里程的開始，現場鼓聲震天、舞獅獻瑞，熱鬧非凡。長勝里里長吳澐晏更準備湯圓與茶點，共享「入新厝」的喜悅。

市長黃偉哲表示，勝安社區活動中心除了提供社區里民聯誼活動空間，更具備日間照顧功能的長照服務據點，不僅象徵北區公共建設再添新亮點，更是市府落實「在地安老」長照政策的重要里程碑，台南市長照服務涵蓋率已蟬聯3年六都第一，透過完善的公共設施與社區照顧關懷據點的布建，我們期望為長輩提供更便利的長照服務，建構幸福、宜居的台南府城。

勝安社區活動中心新建工程由衛福部前瞻計畫補助2400萬元，市府自籌款4310萬元，規劃為2層樓建築，總樓地板面積約311坪，1樓規劃為社區里民集會空間，設有愛心共餐社區據點與銀髮健身教室，2樓成立社區型長照機構日照中心。北區區長潘寶淑表示，該中心啟用後將結合社區民眾活動、長者照護及防災避難等多元化功能，充分發揮多目標使用之效益。

特別的是，中心現址前身為菸酒公賣局倉庫，原始屋頂木衍架是以檜木及杉木混合搭建，因此設計單位特地保留下來，重新整理並嵌貼於2樓日照中心斜屋頂的樑架上，更將舊有木建材回收再利用，與環保局藏金閣合作創造出文創小物，同時減少約2300公斤的碳排放量，不僅讓勝安社區活動中心新建後仍保有歷史脈絡價值，也象徵社區的永續經營與用愛傳承。

活動中心1樓銀髮健身教室。（台南市政府提供）

北區勝安社區活動中心農曆年前完工啟用。（台南市政府提供）

活動中心現址前身為菸酒公賣局倉庫，設計團隊特別保留原有屋頂木衍架嵌貼於2樓斜屋頂。（台南市政府提供）

