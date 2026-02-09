春節不打烊 宜蘭太平山遊樂區除夕休園、大年初一開園迎賓

太平山莊雲霧縹緲，宛如仙境。（太平山遊樂區提供）

宜蘭縣知名景點太平山國家森林遊樂區，16日除夕休園1天，17日大年初一上午8點開園，18日起不分平假日，每天上午6點開園，晚間8點休園，園方歡迎大家利用春節連假上山走春。

林業及自然保育署宜蘭分署整理出2026太平山春節旅遊攻略，15日小年夜除舊布新大掃除，當天上午7點半開園，中午12點提前休園，16日是全年唯一休園日，17日8點開園，18日起均6點開園。

太平山遊樂區經理阮名揚今天（9日）表示，太平山遊樂區不分平假日，實施車輛動態總量管制措施，入園車輛達到1000輛上限，將啟動管制措施，採一出一進放行，連假期間，建議遊客儘早入園，避開上午8點到中午12點的入園高峰時段，至於人氣遊憩設施蹦蹦車，僅受理現場購票，可上太平山遊樂區官網查詢售票情形，網址：http://tps.forest.gov.tw/。

阮名揚提醒大家，太平山氣溫比平地低10度，上山遊客請注意保暖，若寒流來襲，園區有機會下雪，如果路面結冰，聯外山路宜專一線、園區道路翠峰景觀道路，將啟動預警性管制措施，確保遊客行車安全。

宜蘭太平山遊樂區除夕休園1天，大年初一開園迎賓。（資料照，記者江志雄攝）

太平山蹦蹦車車票採現場購票。（太平山遊樂區提供）

