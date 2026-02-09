為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民雄鄉長助華山基金會寒冬送暖 8旬獨居阿公收到年菜笑了

    2026/02/09 16:48 記者王善嬿／嘉義報導
    民雄鄉長林于玲協助華山基金會送年菜關懷長輩。（民雄鄉公所提供）

    民雄鄉長林于玲協助華山基金會送年菜關懷長輩。（民雄鄉公所提供）

    嘉義縣民雄鄉一名83歲許姓阿公未婚，長年獨自居住、生活圈愈來愈封閉，華山基金會2010年起介入關懷，最近在農曆春節前，由民雄鄉長林于玲等人協助，發送各界捐助物資、年菜給許阿公，阿公寒冬中感到社會關懷的溫暖，笑顏逐開。

    許阿公沒有子女、兄長又已經離世，林于玲長期協助華山基金會在地服務，得知華山基金會透過關懷訪視、年節關懷，還會規劃活動促進阿公社會參與，讓阿公不再閉鎖、感到孤寂，不僅民雄鄉公所捐助2萬元響應，她並與華山基金會站長鄭雅純、民雄商圈理事長許聖昌等店家代表，今天將年菜送到獨居長輩手中，幫長輩戴毛帽、貼春聯。

    林于玲說，華山基金會送年菜活動行之有年，嘉義縣老年人口全國第一，希望社會大眾響應年菜愛心行動，透過社區服務關懷厝邊老人，讓弱勢長輩度過溫暖的好年。華山基金會正進行「愛老人，愛團圓」公益活動，募集每月「送愛到家」與到宅服務車款項，邀請各界響應，愛心專線（05）2207753。

    民雄鄉長林于玲與華山基金會人員為長輩貼春聯。（民雄鄉公所提供）

    民雄鄉長林于玲與華山基金會人員為長輩貼春聯。（民雄鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播