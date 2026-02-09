民雄鄉長助華山基金會寒冬送暖 8旬獨居阿公收到年菜笑了

民雄鄉長林于玲協助華山基金會送年菜關懷長輩。（民雄鄉公所提供）

嘉義縣民雄鄉一名83歲許姓阿公未婚，長年獨自居住、生活圈愈來愈封閉，華山基金會2010年起介入關懷，最近在農曆春節前，由民雄鄉長林于玲等人協助，發送各界捐助物資、年菜給許阿公，阿公寒冬中感到社會關懷的溫暖，笑顏逐開。

許阿公沒有子女、兄長又已經離世，林于玲長期協助華山基金會在地服務，得知華山基金會透過關懷訪視、年節關懷，還會規劃活動促進阿公社會參與，讓阿公不再閉鎖、感到孤寂，不僅民雄鄉公所捐助2萬元響應，她並與華山基金會站長鄭雅純、民雄商圈理事長許聖昌等店家代表，今天將年菜送到獨居長輩手中，幫長輩戴毛帽、貼春聯。

林于玲說，華山基金會送年菜活動行之有年，嘉義縣老年人口全國第一，希望社會大眾響應年菜愛心行動，透過社區服務關懷厝邊老人，讓弱勢長輩度過溫暖的好年。華山基金會正進行「愛老人，愛團圓」公益活動，募集每月「送愛到家」與到宅服務車款項，邀請各界響應，愛心專線（05）2207753。

民雄鄉長林于玲與華山基金會人員為長輩貼春聯。（民雄鄉公所提供）

