為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2025竹市購物節 登錄金額65億元創紀錄

    2026/02/09 16:42 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹購物節最大獎汽車1輛。（記者蔡彰盛攝）

    新竹購物節最大獎汽車1輛。（記者蔡彰盛攝）

    「2025新竹市購物節」去年底落幕，新竹市政府今於新竹大遠百舉辦「中獎人頒獎暨績優店家感謝活動」，市長高虹安說，此屆購物節歷時近3個月，帶動全市消費熱潮，累積登錄金額高達65億元，較上屆成長逾20%，發票登錄張數再度突破300萬張，整體成果創新高。

    高虹安也頒發最大獎汽車以及30萬元現金，向2名中獎幸運兒表達祝賀，也特別感謝踴躍參與的商家。

    高虹安說，「2025新竹市購物節」市府整合超過1500家品牌店家共同參與，並首度納入百家「收據型特約店家」，引導消費行為深入街區、走進市場，讓經濟動能不再集中於單一場域，而是擴散至城市各個生活場景，更推出「市場專屬抵用券」，可於市場、市集與夜市等逾900個攤位使用，吸引來自全台各縣市的民眾來竹市消費。

    產發處表示，未來市府將持續扶植在地產業升級，從優化經營環境著手，協助產業穩定成長、強化商圈經濟韌性，並依不同產業型態，提供更貼近實務需求的輔導措施。透過數位工具導入、品牌經營輔導及行銷資源整合，協助店家提升經營效能，逐步建立品牌長期競爭優勢，朝向永續發展的城市願景邁進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播