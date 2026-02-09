為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節大掃除 萬丹民眾亂倒油漆被罰1萬元

    2026/02/09 16:27 記者葉永騫／屏東報導
    環保局人員追查萬丹鄉社上村大和路水污染。（圖由屏東縣環保局提供）

    環保局人員追查萬丹鄉社上村大和路水污染。（圖由屏東縣環保局提供）

    春節將至，民眾忙著大掃除，屏東縣環保局提醒不要焚燒廢物、亂丟、亂倒污染空氣或水源，否則就會受罰並可能移送法辦，萬丹鄉社上村的1名民眾因為將沒使用完的油漆倒到大排，被環保局依違反水污染防治法裁罰1萬元，得不償失。

    環保局表示，春節連假將至，民眾除舊布新、清理家中或農地的廢棄物，一定要循合法處理管道，切勿以露天燃燒方式處理廢棄物，否則違反空氣污染防制法將受罰，嚴重者更可能觸犯公共危險罪，今年短短1個月期間，環保局已接獲民眾陳情露天燃燒96件，其中已查獲43件，均依法告發處分。

    昨天萬丹鄉社上村大和路的大排被民眾發現整條大排變成藍色，還有死魚，當地居民懷疑被偷排廢水，經向環保局檢舉後派員前往現場追查，現場查證時因為水流已將水色沖淡，已大部分恢復原狀，所以初步採樣驗水也沒有異樣，而現場的死魚也不是因為廢水死亡，經追查發現污染源是來自於1家民宅，追查後才知道因為民眾春節大清掃，家中油漆後將剩餘的油漆倒入大排中才會造成水色變成藍色，由於明顯違法，因此環保局依違反水污染防治法裁罰，金額1萬元起跳。

    環保局提醒民眾，家中的生活垃圾或環境清理產生廢棄物，分類打包後交給垃圾車及資源回收車即可，大型廢棄物可連繫所在地公所清潔隊協助清運，大量的農業廢棄物，有農廢集中場供農民放置、清運等服務，不要有露天燃燒行為，而污水也不能亂排放，否則污染水源仍會開單告發。

    污染源就是用剩的油漆倒到大排中。（圖由屏東縣環保局提供）

    污染源就是用剩的油漆倒到大排中。（圖由屏東縣環保局提供）

