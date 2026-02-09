「防詐抗體」與台鐵便當結合 鐵警局「食炸」便當正式開賣

「食炸開運便當」今天正式開賣。（記者王冠仁翻攝）

下週一就是除夕夜，鐵路警察局有鑑於即將有大批民眾會搭乘台鐵返鄉，鐵警局於是與台鐵攜手合作，在今天宣布正式推出春節限定「食炸開運便當」。鐵警局用這款便當，將生硬的反詐騙宣導轉化為美味，也希望民眾返家搭乘火車期間，可以透過這款便當吃下「防詐抗體」，能夠吃得安心、守住安薪。

鐵路警察局與台鐵公司，在今天早上於台北車站一同舉辦「食炸開運便當」正式開賣記者會，台鐵公司副總經理劉雙火與鐵警局副局長高鎮文一同主持。

高鎮文表示，農曆春節前後不僅是民眾返鄉團圓的日子，也是資金流動高峰期，詐騙集團往往趁虛而入。這次警方把生硬防詐口號變成美味菜色，希望透過與台鐵的合作，讓大家在吃便當的時候，也能吃下「防詐抗體」。

鐵警局表示，這款「食炸開運便當」，「食炸」諧音代表「識詐」，象徵大口咬碎詐騙手段；內涵的5道菜色，也象徵「防詐五步驟」，整個便當充滿防詐「諧音梗」。「防詐五步驟」分別為：

【識破詐騙】黃金炸豬排：取「食炸」諧音代表「識詐」，象徵一眼識破詐騙手法。

【從容應對】蔥油雞絲：提醒民眾接到陌生來電時，要像品嘗美食一樣「蔥（從）容應對」，保持冷靜不驚慌。

【提高警戒】芥菜干貝：選用年節必備的長年菜（芥菜）搭配鮮甜干貝，寓意面對高獲利投資誘惑時，必須時刻「提高警芥（戒）」。

【勤加查證】芹菜蘑菇：意指採取匯款行動前，務必「芹（勤）加查證」，多打一通電話確認。

【不遭暗算】蒜味香腸：象徵凡事精打細算、看緊荷包，才不會「遭人暗蒜（算）」。

鐵警局說，這款春節限定的便當，從今天開賣至2月26日，每日限量供應。民眾可於台北、七堵、台中、高雄及花蓮等車站購買。警方也呼籲，旅客若在旅途中遇到可疑狀況，或接獲不明來電，請務必謹記便當盒上的叮嚀，撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

