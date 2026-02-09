哪種飲料最甜？台南青銀共學 帶祖孫上實驗課

以試劑測試市售飲料的甜度，甜不甜，顏色說了算。（記者楊金城攝）

台南市教育局與台南市樂齡學習示範中心今天（9日）在麻豆曾文市政願景園區啟用樂齡新教室，首度舉辦「青銀共學實驗課」，透過有趣的科學實驗，以試劑測試市售飲料的甜度，甜不甜，顏色說了算，發現運動飲料的甜度反而是較高的，帶領祖孫破解大腦的視覺陷阱，學會辨識日常生活中的「隱形糖」，課程活潑有創意，將持續推出青銀共學的課程。

台南市65歲以上人口比例已達20.48%，進入超高齡化社會，市府活化曾文市政願景園區成為推動終身學習的重要據點，台南市樂齡學習示範中心去年7月31日進駐曾文園區以來，參與樂齡學習的人次已突破萬人。教育局為了回應日益成長的樂齡學習需求，在園區致遠樓2樓新增教室，提供創新學習場域。

南市教育局副局長楊智雄表示，推出青銀代間課程，除了促進祖孫家人情感，並讓學習成為世代共享、同樂的語言；未來將提供更充裕的終身學習場域，與樂齡學習中心合作再辦婆姐咖啡、手作藝文等特色課程、活動，邁向健康友善的全齡學習城市。

首場「青銀共學實驗課」，請來陽明大學神經科學硏究所博士、昇雴科技教育顧問薛宥綱授課，透過「本氏液」試劑實驗，由阿嬤擔任「首席安全官」，負責監控實驗操作，孫子擔任「測試操作員」操作試劑在不同試管各別加入運動飲料、果汁飲料、乳酸菌等飲料，與葡萄糖產生化學變化後，從液體顏色變化來測試飲料的甜度。

實驗結果，無甜度的開水是呈試劑原來的淡藍色，顏色愈黃、橘、愈紅就代表甜度愈高，「眼見為憑」，祖孫這才了解市售不同飲料有甜味的迷思，共學課程超有趣。

祖孫世代共學實驗課。（記者楊金城攝）

三代同課堂學習同樂。（記者楊金城攝）

