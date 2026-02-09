農曆春節瘋出國 桃園機場2月第一週已有51萬人次出境

近期機場人潮相當多。（資料照）

今年農曆春節連假長達9天，有不少人在春節前幾天就開始請假提早出國旅遊。最近有越來越多民眾在社群上發文，直指桃園機場就算是凌晨時期的航班，現場也是人山人海；根據移民署統計，今年2月1日至8日，桃園機場出境人數就高達51萬2千人次。

移民署統計，今年2月1日至8日的出境人次，桃園機場為512057人次、松山機場為32688人次、小港機場為75004人次，光是這三個機場的出境人次就將近62萬人次。

請繼續往下閱讀...

此外，在農曆春節假期前7日出境的人次，2025年桃園機場為474744人次、松山機場為28631人次、小港機場為59426人次；2024年桃園機場為382795人次、松山機場為26331及小港機場為39823人次；2023年桃園機場為214372人次、松山機場為15131及小港機場為15435人次。

移民署說，根據這些數據確實可見近年來民眾在農曆春節前出國旅遊的人數呈現逐年增加的趨勢。

另名官員表示，近年來民眾出國不再受疫情影響，再加上今年農曆春節假期長，可能因此吸引更多民眾出國旅遊。

交通部觀光署在上月也公布2025年統計，其中國人出境共1894萬4436人次，超越疫情前2019年1710萬1335人次紀錄，創歷史新高。國人出境熱門目的地前三名是日本、中國、港澳。

