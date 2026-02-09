為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中再發生手術室照外洩！ 醫學生打卡發限動可重罰25萬

    2026/02/09 16:03 記者黃旭磊／台中報導
    達文西手術示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    達文西手術示意圖與新聞事件無關。（資料照）

    脆（Threads）社群兩天前流傳一張手術台照片，畫面中，醫護正進行達文西手術，患者肚子被達文西機械手臂刺進，畫面驚悚且涉及患者隱私，並可能觸犯「醫療法」洩漏病患隱私及「刑法」妨害秘密等罪嫌，台中市衛生局查出可能為醫學生拍照，責成校方醫教部及醫學系處理，最重將依醫療法72條規定，開處5萬元至25萬元罰鍰。

    本報接獲爆料指出，中部有實習醫學生拍攝達文西手術台畫面，直接打卡並發IG限動，畫面中，達文西機械手臂（da Vinci Surgical System）刺進患者腹部，醫護人員圍繞正進行手術，照片被po上脆引發爭議，有讀者肉搜出為台中某醫學大學學生。

    校方接獲發文訊息，強調正在調查，由於台中榮總今年爆發重大醫療倫理事件，兩名神經外科醫師被拍到放任無照醫材廠商人員進入手術室畫面，台中市衛生局相當重視醫療隱私，目前正在調查經過。

    衛生局表示，初步了解，涉案人員為某醫學大學醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育，倘經查證屬實，該行為恐涉及違反「醫療法」第72條規定，即醫療機構人員因業務洩漏病人病情，將裁處5萬元至25萬元罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播