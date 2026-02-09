台中再發生手術室照外洩！ 醫學生打卡發限動可重罰25萬

達文西手術示意圖與新聞事件無關。（資料照）

脆（Threads）社群兩天前流傳一張手術台照片，畫面中，醫護正進行達文西手術，患者肚子被達文西機械手臂刺進，畫面驚悚且涉及患者隱私，並可能觸犯「醫療法」洩漏病患隱私及「刑法」妨害秘密等罪嫌，台中市衛生局查出可能為醫學生拍照，責成校方醫教部及醫學系處理，最重將依醫療法72條規定，開處5萬元至25萬元罰鍰。

本報接獲爆料指出，中部有實習醫學生拍攝達文西手術台畫面，直接打卡並發IG限動，畫面中，達文西機械手臂（da Vinci Surgical System）刺進患者腹部，醫護人員圍繞正進行手術，照片被po上脆引發爭議，有讀者肉搜出為台中某醫學大學學生。

校方接獲發文訊息，強調正在調查，由於台中榮總今年爆發重大醫療倫理事件，兩名神經外科醫師被拍到放任無照醫材廠商人員進入手術室畫面，台中市衛生局相當重視醫療隱私，目前正在調查經過。

衛生局表示，初步了解，涉案人員為某醫學大學醫學生，院方已責成醫教部及醫學系介入處理與輔導，並加強病人隱私保護相關教育，倘經查證屬實，該行為恐涉及違反「醫療法」第72條規定，即醫療機構人員因業務洩漏病人病情，將裁處5萬元至25萬元罰鍰。

