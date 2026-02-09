嘉縣10大人氣美食、景點出爐 成春節、台灣燈會旅遊指南

「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選，10大人氣美食與景點揭曉。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選結果揭曉，18個鄉鎮共204處美食與景點歷經1個多月全民票選，甄選出各10個人氣得主，縣府今日在長榮文苑酒店舉辦頒獎典禮，由縣長翁章梁一一頒給得主。翁章梁強調，累積票數超過70萬張，這份名單是嘉義縣各鄉鎮特色的縮影，將成為遊客春節來嘉走春及台灣燈會時的重要旅遊參考。

「光躍嘉義．百大嘉選榜」網路票選，活動自去年12月3日起至今年1月16日止，串聯嘉義縣68家人氣美食店家與136處熱門景點，讓更多民眾認識嘉義必吃必玩，總投票數逾70萬。翁章梁也在頒獎典禮現場抽出iPhone 17 Pro手機、75吋大電視等超值好禮，回饋熱情參與投票的民眾。

10大人氣美食名單涵蓋山海平原特色，平原區有水上鄉水上老牌草魚粥、雨豆樹、品安豆花店以及太保市嘉漁海鮮宴餐廳；山線有中埔鄉竹香園甕缸雞嘉義店、鈴蘭碗粿與梅山鄉冬瓜妹人文概念館；海線則是布袋鎮胡記水煎包、東石鄉東石阿春小吃與樂亞小食光。

10大人氣景點部分，山線包含中埔鄉中埔穀倉農創園區、石硦林場、粉牛樂園體驗農場、獨角仙休閒農場、築夢森居探索生態農場，以及梅山鄉太平雲梯；平原區則有太保市國立故宮博物院南部院區、水上鄉豐碩果園、民雄鄉旺萊山鳳梨文化園區與朴子市配天宮。

翁章梁說，透過這樣一個聚焦的活動，讓大家來嘉義玩的時候更有方向感，可以安排嘉義3天2夜那或者2天1夜的遊程。嘉義很多地方都非常的自然也非常的好玩，包括山區的咖啡跟茶葉，平地的蔬果還有海區的海產，都非常的精彩。那3月份剛好是櫻花開的時候，歡迎大家一起來看櫻花然後來賞燈，然後觀賞世界級的表演及高空煙火秀。

