    首頁 > 生活

    雲林復康巴士服務量破11萬人次 大型車上線

    2026/02/09 15:47 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣再增加1輛大型復康巴士加入服務，方便身心障礙者出遊、參加社區活動。（記者黃淑莉攝）

    雲林大眾運輸不普及、班次又少，身心障礙者就醫、外出不便，需仰賴復康巴士，雲林縣2009年推動復康巴士服務，截至去年復康巴士從3輛增加至60輛，去年服務達11萬人次，縣府今（9）日宣布全新大型復康巴士加入服務行列，鼓勵身心障礙者出遊或參與社交活動。

    雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑指出，因為搭車不便，身心障礙者不敢出門，有復康巴士服務讓行動不便者能勇敢走出家門，今天體驗大型復康巴士，讓身障者能與一般民眾一樣感受搭遊覽出遊的樂趣，增加社交機會。

    雲林縣長張麗善表示，雲林身心障礙者約有5萬人，受限農村交通不便、村落分散，不論就醫、復健、外出及參與活動都很不方便，復康巴士服務從第1年只有3輛小型復康巴士，感受各界善心人士、團體及企業捐贈，現有59輛小型復康巴士，大型復康巴士原本有1輛，今年再新增1輛加入服務。

    社會處指出，小型復康巴士提供就醫、復健、外出等服務，就醫、復健，低收、中低收入戶每週2趟次免費、一般戶每週1趟次免費，去年服務11萬人次。

    大型復康巴士每年借用約52次，服務人次約3000多人，全日1天租金4000元，半天（4小時）以內2000元，雲林縣立案身心障礙團體或機構辦理社會福利活動，租金再打8折，提醒借用單位要提早預約。

    社會處長林文志說，大型復康巴士設有6個輪椅區及21個乘客座位，車上有充電設備，方便使用各種輔助器材，可大幅提升團體外出的交通便利性，歡迎各團體租借鼓勵身心障礙者出遊或參與社區活動。

    雲林縣新增1輛大型復康巴士上線服務，車上有6個輪椅區、21個乘客座位。（記者黃淑莉攝）

