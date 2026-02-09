長榮航空2航班燃油不足喊「Mayday」 民航局：已立案調查

德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，昨（8日）下午降落桃園機場時發生輪胎脫落意外，桃園機場北跑道因此關閉約100分鐘，也造成後續長榮航空及香港航空3架航班，因燃油不足發出「Mayday」訊號；對此，民航局表示，已針對長榮航空2架航班已著手調查。（資料照）

德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，昨天（8日）下午降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，桃園機場北跑道因此關閉約100分鐘，也造成後續長榮航空及香港航空3架航班，因燃油不足發出「Mayday」訊號；對此，民航局表示，已針對長榮航空2架航班已著手調查。

根據「TWSkyWave 空中電波」記錄下的航管通訊，長榮航空BR392班機於8日晚間6時52分18秒率先向塔台宣告「Mayday、Mayday、Mayday」，請求優先降落；緊接著不到6分鐘，長榮航空另一架BR007班機也在6時57分49秒宣告「Mayday、Mayday、Mayday」。原定晚間6時20分降落的香港航空HX260班機，因延誤半個多小時仍無法著陸，於6時59分57秒，也在通訊中連發3次「Mayday」呼號。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，桃園機場有2條跑道，事件發生時，關閉1條跑道、加上發生時間點航班密集，導致各班機不確定路障排除時間，而選擇在高空盤旋持續等待。據了解，後續越捷航空VJ942在滑行時，也出現滑錯跑道情形，因此增加路障排除時間。

盧衍良指出，組員判斷主要是在安全上的控管，根據航空法規，當他們預期落地後，油量會低於30分鐘（最低備用油量）時，就需要先發出警急宣告；推測此次是受到連鎖反應（德威航空輪胎脫落、越捷航空滑錯跑道）影響，才會發生8分鐘內3架航班發出「Mayday」訊號，「這種情況並不常見」。

盧衍良舉例，過去就曾發生過哥倫比亞航空052因霧而無法降落機場，在紐約上空盤旋等待，卻因為沒有讓航管員知道油量低於安全標準等一連串溝通事故，使得飛機把油燒光而墜毀。

至於為何有些飛機不選擇轉降？盧衍良推測，可能是組員認為影響時間有限，因此沒有選擇轉降其他機場。

