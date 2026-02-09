1％的奇蹟 ！桃園市中山國小李孟錡抗病 獲選靈鷲山普仁獎

桃園市中山國小李孟錡獲選靈鷲山普仁獎。（圖由靈鷲山提供）

桃園市中山國小2年級李孟錡，去年9月開學後歷經1場大病，醫師一度認為治癒率僅1％，憑著驚人的生存意志，她奇蹟般地度過難關，即使目前身體仍有不便，依然展現強烈的求學熱忱，透過線上課程及自學，與同學們一同學習，她獲選今年靈鷲山普仁獎，校長蔡淑華在頒獎典禮時，特地分享孟錡的生命故事，讓在場師生與貴賓都紅了眼眶。

李孟錡是中山國小童軍團成員、人緣極佳且成績優異，去年9月開學之際，她突然感到天旋地轉，就醫被診斷出罹患巨大的腦瘤，手術後一度陷入昏迷，伴隨右半身癱瘓、左眼歪斜等後遺症，醫師一度認為治癒率僅1%，然而，病床上的孟錡在偶爾清醒時，聽到師長與同學錄製的加油影片，展現出強烈的情緒反應，更堅定地告訴媽媽：「我只要好好醫治，很快就回來了！我一定要跟同學一起上課！」

請繼續往下閱讀...

「只有自己相信自己，只有自己願意努力，才是真正的太陽。」蔡淑華分享孟錡的生命故事時說，孟錡憑藉著驚人的生存意志，奇蹟般地度過難關，從加護病房轉入普通病房，並順利出院返家，即使目前身體仍有不便，她依然展現強烈的求學熱忱，透過線上課程與自學，與同學們一同學習，藉由頒獎典禮，也代為轉達孟錡對普仁獎、所有法師及贊助者的由衷感謝。

推薦孟錡申請普仁獎的導師陳姿貝說，孟錡樂於助人，即使身處逆境依然積極樂觀，堪稱「普仁小太陽」的最佳典範。

桃園市中山國小李孟錡獲選靈鷲山普仁獎，校長蔡淑華（中）分享孟錡的生命故事。（圖由靈鷲山提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法