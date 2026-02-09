南投焚化爐興建案 議員沈夙崢要求檢討選址合理性

針對南投焚化爐興建案爭議 議員沈夙崢9日要求縣府檢討選址合理性。（記者張協昇攝）

南投縣政府規劃在茶鄉名間興建垃圾焚化爐，引發地方強烈抗爭，議員沈夙崢今（9日）在議會臨時會質詢時，認為縣府選址過程未好好與地方溝通，提出臨時動議要求縣府檢討選址合理性與溝通程序，並撤換公開指責抗議民眾是錯誤示範的不適任環評委員，同時公開焚化爐選址標準，以昭公信。

沈夙崢表示，縣府在選址前未好好與鄉長等地方人士溝通，事後也未傾聽自救會訴求，日前舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」時，擔任主席的環評委員還公開指責抗議民眾是做了錯誤示範，態度傲慢，縣府應撤換這種未能尊重民意及廣納各方意見的不適任環評委員，且為何選址於農業特定區與集水區，縣府應詳細公布選址評估原則與標準。

議員吳棋楠也質疑焚化爐興建案的環評委員，竟然都沒有人到過現場，做出來的環評，能符合當地需求與縣民的期待嗎?

縣府環保局長李易書答詢表示，縣府在確定名間為焚化爐興建預定地後即告知鄉長並與之溝通，在舉辦說明會時，也有針對鄉長與自救會提出的訴求進行說明，至於召開環評範疇界定會議時，因抗議民眾持大聲公干擾會議進行，擔任主席的環評委員才會出言制止。

李易書強調，縣府是依據土地平整與完整性、是否為國有地、交通便利性，以及避開市中心等標準選址，最後從6個地點選出名間新民村為預定地，未來會加強與地方溝通。

