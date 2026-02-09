教育部助融在地特色入課程 13縣市476園所受惠

屏東縣長榮百合國小附幼幼兒體驗從小米穗搓下種子。（圖由教育部提供）

陪伴偏鄉離島教保服務人員成長，提升教育品質！教育部國教署114學年度持續推動「支持服務輔導計畫」，協助各直轄市、縣市政府結合在地文化打造多元化學習課程，共補助13縣市、476間幼兒園，經費達1400萬元，希望偏遠及離島地區的孩子，能在優質的學習環境中快樂成長。

國教署表示，支持輔導服務計畫藉巡迴輔導教授及輔導員的專業投入，提供長期且系統性的協助與引導。盼隨著專業知能逐步累積，教保服務人員得以在實務歷程中持續精進，累積獨立面對教育現場的挑戰能力，展現教保服務人員專業歷程的轉變與深化，促進幼兒全人發展。

請繼續往下閱讀...

屏東縣政府結合教保輔導團辦理「支持服務輔導」，以期達成資源整合、專業共享之效，並持續精進全縣教保活動課程。

以長榮百合國小附幼為例，繼104年之後，在支持輔導計畫協助下，鼓勵幼兒園教師運用在地文化，發展貼近幼兒生活經驗的課程，該校於111年以「matazua共構園生活」方案，發展出生態、社會與文化「三石共構」之特色課程，展現幼兒園與部落共構學習模式，再次獲得教育部教學卓越金質獎肯定。

宜蘭縣政府推動幼兒園「支持服務輔導」，著重於整合多元資源與跨專業合作，營造支持性學習環境，促進家庭參與並系統化提升教師專業。

以南澳國小附幼為例，結合部落耆老、青年及文史工作者等3類教學夥伴，與教師和幼兒共構《小泰雅山中記》主題課程，將部落知識與在地生活經驗融入教學，帶領幼兒走入山林與部落。課程從認識「名字」開始，延伸至家屋、小米、祈福、紋面、織布及探訪舊部落等文化主題，建構泰雅生活圖像，不僅深化幼兒的文化認同，也讓教師在族語與文化脈絡中共學共長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法