    生活

    基市公車春節不打烊 改成假日班距營運

    2026/02/09 15:31 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市公車處今天宣布，春節期間兼顧顧客與駕駛需求，將採假日班距時間發車行駛。（記者俞肇福攝）

    基隆市公車處今天宣布，春節期間兼顧顧客與駕駛需求，將採假日班距時間發車行駛。（記者俞肇福攝）

    基隆市公車處今天（9日）公布，春節9天連假，基隆市公車處所營57條公車路線將調整營運模式，2月14日（農曆廿七日）至2月16日（除夕）13時前，以假日班距營運；２月16日（除夕）13時至24時，依除夕班表行駛且夜間公車停駛；2月17日至21日（初一至初五），依春節班表營駛，並於2月22日（初六）起恢復平日營運。可於公車處網頁最新消息專區查詢。

    基隆市公車處長鍾惠存表示，考量民眾仍有搭乘公車拜年、走春及出勤等需求，基隆市區公車春節期間服務不打烊，但部分班次發車時間有所異動，提醒出門前先查詢搭乘之路線時刻表或發車間距，減少公車站候車時間。此外，春節期間基隆市區及觀光景點車潮眾多，鼓勵多加利用市區公車等大眾運輸工具，並可轉乘台鐵及國道客運，以避開交通壅塞及排隊等候進入停車場情形。

    公車處提醒，有關春節期間公車班次調整情形，可於公車處網頁最新消息專區查詢，或下載公路局ibus APP即時掌握公車動態。公車站如有智慧型站牌將顯示預估到站時間，或掃描路線圖上方QRCode連結至公車動態查詢網頁。若仍有其他疑問，可電洽（02）2425-1768、（02）2422-6276，或撥打1999專線洽詢。

