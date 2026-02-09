彰化家扶5款馬年造型燈籠曝光 今開賣吸5萬善款

彰化家扶古早燈籠今開賣，5款馬年造型燈籠首曝光。（記者湯世名攝）

春節連假即將展開，邁入第31年的彰化家扶中心古早燈籠義賣活動今天（9日）開跑，首站從台中銀行溪湖分行出發，今年首度推出的5款馬年造型燈籠也曝光，吸引民眾搶購，首日善款即源源不絕湧入，不少人一出手就是捐2、3千元，溪湖鎮長何炳樺也有來攤位贊助2千元，甚至還有民眾大手筆捐1萬元，初估今天可望進帳逾5萬元；家扶主任王震光說，義賣到3月3日元宵節當晚10點結束，義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。

彰化家扶今天在溪湖義賣古早燈籠，吸引不少民眾購買，松富工業公司董事長紀志銘現場捐出1萬元，還另外花費買燈籠，愛心滿滿。緊接著全縣40餘處據點也將陸續開賣古早燈籠，最受矚目的彰化市曉陽路、民族路口「老担」則在2月27日起開賣；今年首度增加的馬年造型燈籠，分別有紅、黃、紫、橘與粉紅等5種顏色，相當討喜。

請繼續往下閱讀...

王震光指出，古早燈籠發起人李世湧31年前跟太太黃惠雪兩人站在彰化市曉陽路與民族路口，向路過的民眾鞠躬，義賣一盞盞充滿祝福的燈籠，無論寒流來襲甚至是下雨，夫妻倆總是堅持到最後一刻，年復一年地溫暖了無數彰化弱勢家庭，非常感謝鄉親31年來對古早燈籠活動的支持，更是對家扶兒的不離不棄。

他說，義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。每一個燈籠背後，都藏著孩子們的心願，也承載著叔叔阿姨們的祝福，更讓愛心得以溫暖地傳遞。

彰化家扶古早燈籠今開賣，松富工業公司董事長紀志銘（中）捐出1萬元。（記者湯世名攝）

彰化家扶古早燈籠今開賣，吸引民眾購買。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法