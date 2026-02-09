為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市動保處推認養犬「來福」 建構獨居長者寵物緊急安置網

    2026/02/09 15:22 記者蔡愷恆／台北報導
    犬隻「來福」安穩陪伴在照護員身旁。（圖由台北市動保處提供）

    犬隻「來福」安穩陪伴在照護員身旁。（圖由台北市動保處提供）

    台北市社會局與動保處研商「獨居長者離家寵物安置」機制，讓社工可以在獨居長者送醫治療前妥善協助安置寵物。今年農曆年前，動保處特別推薦待認養個性穩定溫和的犬隻「來福」，有「好運來、福氣到」的寓意，也可以為家庭增添溫暖與祝福。動保處也提醒，春節期間台北市動物之家自小年夜（15日）至初三（19日）暫停對外開放。另年節期間攜帶毛孩返鄉或外出踏青，務必繫妥牽繩，並留意周遭環境，避免因爆竹、鑼鼓等節慶聲響受驚走失。

    動保處表示，台灣邁入高齡化社會，寵物成為許多長者重要的情感依託，獨居長者因病就醫，毛孩也成為長者最放心不下的牽掛。動保處說明，獨居長者沒有家人朋友陪伴，常把毛孩當家人，生病時也常見長者擔心寵物無人照料而延誤就醫，甚至影響自身生命安全而需急救，反而讓寵物面臨獨自留於家中或非自願性被棄養的風險。

    動保處去年起與社會局合作，共同在社會安全網建立友善動物緊急安置機制，結合社工在第一線了解現況，並透過動保處提供1959動物保護專線，讓獨居長者送醫前安置寵物。截至去年底止，動保處已受理安置4隻犬及2隻貓於動物之家，其中貓咪「咪寶」在去年順利被認養。

    動保處補充，「來福」的原飼主因突發病危無法繼續飼養，通過社工通報而緊急安置在台北市動物之家。來福具有在家庭生活的經驗，與照護員互動良好，熟悉後更會主動親近，時常對人撒嬌，無論外出散步或居家陪伴都很貼心。

    「咪寶」已經在新家過著幸福的日子。（圖由台北市動保處提供）

    「咪寶」已經在新家過著幸福的日子。（圖由台北市動保處提供）

