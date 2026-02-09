台南仁德寒冬送暖 3640份愛心年菜與發熱衣助弱

仁德區公所結合企業界、宗教團體寒冬送暖，發放愛心年菜與發熱衣。（記者吳俊鋒攝）

歲末時節，台南仁德區公所串聯企業界與宗教團體等資源，今天啟動寒冬送暖，準備的愛心年菜與發熱衣合計達3640份，發送給弱勢家庭，針對行動不便的長者則到宅關懷，還結合志工、替代役，協助獨居老人整理家園，並進行義剪服務，歡喜迎新。

寒冬送暖今天在仁德運動公園登場，當地知名的奇美實業，一口氣提供了3250份的愛心年菜，讓弱勢家庭除夕夜也能圍爐，感受團圓的歡愉、溫馨氣氛，大亞環保也共襄盛舉，加碼贊助，而靜修禪院有感於低溫來襲，也捐贈300件發熱衣，發放給低收入戶與獨居長輩。

請繼續往下閱讀...

年菜、物資的發放在管理中心舉行，現場還有仁德區公所的春聯贈送與樂活基金會的義剪服務，並準備暖心的紅豆湯與圓仔湯，也為弱勢家庭安排就業輔導諮詢與健康促進宣導，衛生所則提供免費胸部X光檢查。

仁德區長許博森感謝各界力挺，讓多方善心資源順利匯聚，擴大照顧弱勢，展現公私協力的無限量能，愛的物資不僅貼補生活所需，更傳遞了「有人惦記你」的在地關懷，別具意義。

除了物資挹注之外，仁德公所也結合祥和志工隊，以及替代役男等，深入鄰里到宅關懷服務，包含居家清潔、張貼春聯，還有義剪等，協助行動不便的弱勢長輩整理環境，除舊佈新，喜氣洋溢地迎接農曆年。

許博森指出，以「公私協力、共好同行」精神策辦的寒冬送暖活動，為期2天，完成愛心年菜、物資的發放，從「吃呼飽、穿呼燒」到「住呼舒適」，無微不至的關懷，全方位守護獨居長輩與弱勢家庭，用溫情盈滿年味。

許博森還親自到宅慰問，並代表市長黃偉哲表達關切，傾聽弱勢的需求，且獻上祝福，他強調，透過企業、志工與宗教團體的力量，將社會溫情直接帶進家門，送出的不僅年菜與物資，更是尊嚴、陪伴，攜手打造溫暖、有愛的仁德，共同迎接溫馨的新春佳節。

隨著農曆春節腳步近了，感謝地方警察、消防，以及守望相助隊的辛苦付出，許博森連日來也代表黃偉哲展開基層單位的訪視行程，致贈禮品、物資慰勞，為第一線執勤人員加油、打氣，感謝他們不分晝夜，保護市民生命財產，希望大家都能平安過好年。

許博森也呼籲鄉親們，春節期間聚餐飲宴增多，務必做到「酒後不開車，開車不喝酒」，切勿心存僥倖；他同時提醒大家拒絕毒品，且釣魚簡訊別亂點，避免遭詐，若發現周遭有異常情況，請即時聯繫警方處理。

仁德區公所結合企業界、宗教團體寒冬送暖，關懷弱勢。（記者吳俊鋒攝）

仁德區公所結合企業界、宗教團體寒冬送暖，現場還準備紅豆湯、圓仔湯。（記者吳俊鋒攝）

仁德區公所結合企業界、宗教團體寒冬送暖，現場也發放春聯。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法