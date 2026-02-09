新莊新北大道挖破水管 侯友宜：半夜還在回訊息，停水我就「剉咧等」

新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所召開行動治理座談會，以昨天新莊新北大道挖破水管為例，搶救處理是市長的責任，鼓勵大家繼續拚。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今率領市府團隊到板橋區公所召開行動治理座談會，他勉勵與會里長時提到，他任期剩320天，從警界到市政已做50年，不拚怎麼行，他以昨天新莊新北大道挖破水管為例，「停水我就『剉咧等』」，半夜還在回局處首長訊息，這就是做市長的責任，他鼓勵大家繼續拚、繼續做好。

侯友宜致詞時表示，他任期剩320天，從警界到市政已做50年，不拚怎麼行，「財劃法」修法後，錢雖有變多，但新北人均預算仍從6都最少變全國最少，「大家了解我個性，我們就拚到底嘛」，他提到，昨天水管破了，好在沒停水，停水我就「剉咧等」，這就是做市長的責任，1條水管破了，交通、水利、工務局長半夜都LINE訊息過來，不回怎麼行，很辛苦，沒什麼好埋怨，勉勵大家「繼續拚、繼續做好」。

眾多里長關心民眾停車問題，侯友宜說明，市府近7年來已在板橋區闢設包括忠孝公園地下停車場等21處立體與平面停車場，共提供3094格汽車位及1606格機車位。此外，污水接管工程目前正全面推進浮洲地區工程，預計至今年底，板橋全區污水接管率將突破90％，徹底改善居家環境。

新生里長王保利提案關心「社後輕軌」進度，盼因應未來板橋醫療園區帶來的交通問題。新北市捷運工程局回應，泰板輕軌可行性研究中，已評估社後地區5項輕軌方案，但受限道路寬度不足、需遷移民宅、線形彎繞、非主要通勤方向及運量不足等因素，均評定不可行，2024年11月已函報交通部，尚未獲具體替代方案，現階段僅於浮洲F19站北側預留道岔，待社後地區都市更新、道路拓寬及運量條件成熟後，再推動第2階段支線。

板橋區長陳奇正說明，板橋第二國民運動中心已進入施工衝刺階段，預計今年完工啟用，玫瑰公園市民活動中心將結合日照中心，今年2月已啟動招標，而江翠市民活動中心等6處基地，將分別配合都更建案、廳舍合建及捷運開發案同步興建。

新北市議員山田摩衣表示，板橋現在有玫瑰公園、忠翠里、宏翠里、香雅里的活動中心在設計發包，還有江翠里等待海砂屋搬遷改建，盼市府加速改善板橋西區活動中心不足問題，她也呼籲，針對民生地下道爛尾工程，現在已經將地面復舊，市府應儘速拍板終止工程，並追究相關責任。

新北市議員黃淑君會後表示，板橋區浮洲、聯翠、溪頭、宏翠及文化里長期缺乏獨立市民活動中心，導致長輩與居民缺少合適聚會場所的問題，市府說明，目前板橋區共69處市民活動中心，相關預算由民政局編列，補助範圍包含活動中心的新建、修繕、設備添購、無障礙設施改善及空間調配等，她將持續緊盯落實情形，確保公共空間服務在地鄉親。

