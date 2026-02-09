為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    北市職能發展學院攜手里長 送年節禮品給獨老和弱勢家庭

    2026/02/09 14:58 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市職能發展學院延續「春節前夕親善鄰里服務」傳統，今年再度攜手士林區里長，將學員親手製作年節祝福禮品送到轄內獨居長者與弱勢家庭，讓長輩與需要協助的家庭在年前先感受溫暖與陪伴。（台北市勞動局提供）

    即將迎來春節假期，台北市職能發展學院延續「春節前夕親善鄰里服務」傳統，今年再度攜手士林區里長，將學員親手製作年節祝福禮品送到轄內獨居長者與弱勢家庭，讓長輩與需要協助的家庭在年前先感受溫暖與陪伴。

    台北市勞動局說，送暖行動從備料、製作到包裝整備，皆由學院訓練師與學員共同完成；禮品結合學院實作成果，包含中西式應節點心與節慶手作成品，把職訓的專業變成「看得到、吃得到、用得到」的祝福。走訪時由天福里、芝山里、三玉里及東山里等地的里長，與社區夥伴陪同關懷訪視，除致贈禮品，也傾聽長者與家庭的日常需求，後續將視情形協助連結合適資源，提供更貼近需要的支持。

    台北市勞動局長王秋冬表示，春節是團圓的節日，但對獨居長者與弱勢家庭而言，日常支持與陪伴更顯重要；職能學院結合訓練師與學員專業，以「做得到、用得上」的技能成果走入社區，不僅把祝福送到家門口，也讓關懷成為城市裡可被看見、可被接住的力。

    職能學院主任高俊儀指出，學院多年來在春節前夕與鄰里合作關懷獨居長者及弱勢家庭，透過每年一次次溫馨互動，逐步凝聚社區互助的力量；對學員而言，這不只是一次服務活動，更是一堂「取之於社會、用之於社會」的行動課，學員能在助人過程中建立自信，也把所學技能轉化為對社會有益的實踐，讓技職教育更貼近生活、也更貼近人心。

