務農不用出門下田！ 雲林農民1支手機搞定整座果園

和興無花果園園主劉茂鑫向雲林縣長張麗善示範智慧天窗自動控制。（記者黃淑莉攝）

繼因應農村人口老化缺工補助農機具，面對極端氣候等考驗，雲林縣府推動智慧農業創新事業補助計畫，補助智慧天窗、噴灌系統、氣象即時監測、場域影像監控等智慧管理系統，節省人力、省水，且能提高品質、減少因氣候造成的農損。

有鑑極端氣候、農村缺工及人力等生產成本攀升，雲林縣府2023年起鼓勵農民導入智慧農業技術，農業處副處長蔡耿宇表示，縣府智慧農業補助上路2年累計有50處示範場域，涵蓋溫室蔬菜、果樹、水稻等多元作物類型，申請設施有智慧微氣象站、精準灌溉、節水設施及大數據分析應用等。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善今（9）日受邀到斗六和興無花果園參觀園區使用智慧農業成果，果農劉茂鑫指出，無花果是高敏感作物，需要充足日照，但又極怕雨，以前要全天候在果園待命，只要烏雲密布快下雨，或是溫室內溫度過高，就要用人力手動開關溫室天窗，費時又費力，若來不及淋到雨損失慘重。

劉茂鑫邊示範並分享說，他裝設環境監測及氣象監測系統、智慧天窗自動控制、精準噴灌等遠端智慧管理系統，現在透過手機即可遠端掌握果園環境，控制天窗與灌溉系統，人不用到果園，在外縣市或國外都可即時監控，輕鬆又方便，果品良率從過去7、8成提高到9成以上。

張麗善表示，極端氣候日益頻繁、農業人力結構改變及經營風險升高，農業已站在轉型關鍵點，透過「智慧農業」與「數位轉型」，透過科技導入，協助農民從「看天吃飯」走向「精準管理」，提升農業競爭力與韌性及永續發展。

蔡耿宇說，今年邁入第3年縣府編列1500萬元，預計3月開始受理申請，將邀請專家學者提供診斷與輔導，協助農民導入最新智慧農業技術。

和興無花果園園主劉茂鑫向雲林縣長張麗善、農業處副處長蔡耿宇示範說明果園內裝設智慧農業設備。（記者黃淑莉攝）

和興無花果園導入智慧農業設備，果實良率提高至95%。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法