澎湖行銷海上花火節 首波七龍珠限量紅包發放

小朋友拔頭籌拿到七龍珠節慶限定紅包袋，相當幸運及高興。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖國際海上花火節與七龍珠Z聯名，澎湖縣政府搭配農曆春節與元宵節等重要節慶，推出前置行銷活動，規劃春節限定紅包袋及元宵節限定提燈等企劃，提前為花火節暖身，第1波七龍珠Z紅包袋即日起發放，打響首波行銷名號。

多年來澎湖國際海上花火節深受國內外旅客喜愛，已成為每年夏季澎湖最具代表性的活動之一。澎湖縣政府表示，藉由節慶提前推出相關行銷活動，有助於年初即開始累積活動聲量，也讓民眾在春節團聚與賞燈期間，搶先感受花火節所帶來的期待與話題，進一步提升澎湖整體觀光關注度。

「七龍珠Z×2026澎湖國際海上花火節」新年限定紅包袋今（9）日上午10時起至2月15日止發放，在澎湖縣政府警衛室、海洋地質公園中心、篤行十村張雨生資訊站、龍門閉鎖陣地服務中心等地點開放民眾免費領取。龍門閉鎖陣地服務中心適逢週一休館，晚一日開始發送。各場館上班時間發放；每人每日限領2組，數量有限，送完為止。

接續於3月元宵節期間，澎湖縣府也將推出第2波節慶活動「七龍珠Z×2026澎湖國際海上花火節」LED造型充氣提燈，為元宵節增添節慶亮點。相關領取方式與時間，將另行公告，敬請民眾持續留意官方資訊。

澎湖縣政府警衛室七龍珠節慶紅包袋，民眾大排長龍領取。（記者劉禹慶攝）

