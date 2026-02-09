邱莉莉攜手南廠保安宮 捐逾2千包刀削麵助南市北家扶

南市南廠保安宮與議長邱莉莉服務處，號召信眾捐贈北台南家庭扶助中心逾2千包刀削麵。（邱莉莉提供）

台南市南廠保安宮與議長邱莉莉服務處，號召信眾、善心人士等，今天合力捐贈北台南家庭扶助中心2360包刀削麵，共計1416公斤，透過社會大眾與愛心助學人的力量，幫助家扶兒完成升學夢想。另外，白蓮聖母會捐贈2萬元助學金。

南市北家扶中心主任李桂平表示，北家扶推動助學希望工程，今年邁入第37年，透過社會大眾與愛心助學人的力量，提供清寒學子註冊費及生活費，幫助他們完成升學夢想，翻轉人生。至今協助超過5萬人次的兒少安心就學，也看到優秀的自立青年紛紛在不同的領域嶄露頭角，第一屆受助的青年現已成為助學人，這份以愛傳愛的精神正是鼓舞支持繼續前行的重要力量。

北台南家扶統計，本次春季助學金預計總經費約519萬元，協助230名高中職大專生及450名國中小學生升圓夢，籲請社會大眾共同參與弱勢學童的教育脫貧「助學希望工程」行動。

捐助名單包括，南廠保安宮董事長余櫻柳、信眾余明達、王煙煌、勝強企業公司、得勝水電公司、三益金香鋪、吳紅靜、王怡文、王懷玉、王宥竣、吳福川、林錦雀、許沛涵、潘李招鳳、吳秉璋、莊晏禎、吳怡瑩、林凱翔、楊美珠、潘敏捷、歐維氏企業社、天天買商行、天天來企業社、慈健經絡整療中心、鄭勝維、歐怡君、歐怡廷、歐怡伶、歐國清、具本誠。

