竹縣頭前溪右岸自行車道通樂！ 單車可以從關西直攻雙北

新竹縣頭前溪右岸自行車道今天剪綵通車了。（記者黃美珠攝）

新竹縣頭前溪右岸自行車道今天正式通車，縣長楊文科、第二河川分署長楊人傑、以及公路局北區養護工程分局長謝俊雄等特別選在全線最有看點的「銀合隧道」一起剪綵，再由楊文科領軍踩踏YouBike率先上路。因為這條短短900公尺的自行車小秘「徑」，成了啟動新竹縣從關西經芎林到竹北隘口後，循頭前溪右岸一路西行轉銜豆子埔溪、鳳山溪，向北可經新豐、桃園直攻雙北，往南則可暢行新竹市17公里海岸線的關鍵鑰匙，使這條自行車道成為暢遊北台西部最新的「鐵腿」路徑。

楊文科說，這個工程全長約23公里多，在公路局北區養護工程分局、水利署第2河川分署支持下，歷時8個月完成，總工程款5156萬元。車道西起自鳳山溪旁的竹北水月意象景觀橋，經豆子埔溪來到頭前溪大橋北岸的加油站後方，轉騎行到橋下，透過新竹市頭前溪左岸自行車道轉換回到新竹縣的頭前溪右岸，在竹北隘口的越堤引道導入銀合隧道後向東進入芎林，再經115號縣道抵達新埔寶石大橋，銜接上關新田園自行車道後暢遊關西。

他說，這條自行車道不僅串起了新竹縣山、海2端的自行車騎行路徑，竹北水月公園持續騎往新月沙灣、向北通到新豐紅樹林，就可以透過雙新大橋來到桃園新屋綠色隧道，最後一路北上到達雙北。

縣府交通處長姜禮仙說，這條近24公里長的自行車道跨越多個鄉鎮，除900公尺長、兩側種滿銀合歡的銀合隧道充滿靜謐之美，頭前溪知名的豆腐岩也在路線上，縣內2大溪流~頭前溪、鳳山溪也都踩踏之間，搭配交替出現的田園風光，刷新縣內自行車騎行的感受。

新竹縣長楊文科（黃外套者）、縣府交通處長姜禮仙（前左1）一起領軍帶大家騎行銀合隧道，宣告竹縣的頭前溪右岸自行車道已經打通。（記者黃美珠攝）

新竹縣頭前溪右岸自行車道，在竹北隘口處（高樓處）經如圖的越堤引道就可直抵銀合隧道，向東前往芎林、關西。（記者黃美珠攝）

