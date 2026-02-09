南港車站前 北市將整合開發南港區公所街廓

台北市南港里里長李志錦，希望市政府將南港行政中心、消防隊、南港高工等地，進行整體統一規畫。（記者何玉華攝）

台北市政府今天（9日）舉行南港區「市長與里長有約」座談會，南港里里長李志錦提案南港行政中心周邊一併進行整體規劃的提案。都市發展局局長簡瑟芳說明，已朝將中華電信納入的整體街廓開發規劃，整個區域朝TOD的方向開發，扮演當地都更領頭羊的角色；台北市長蔣萬安指示，由都發局主責，邀教育局、消防局等單位一併來做整體的規劃開發，2個月提出初步的方案回報里長。

李志錦說明提案，建議將南港高工及台北市立圖書館南港分館現址，沿南港路1段北側的閒置空間，納入市政儲備用地及南港行政中心案進行整體統一規劃，優化都市發展並解決立體連通道瓶頸。

請繼續往下閱讀...

簡瑟芳說明，在南港三鐵共構後，南港行政中心周邊的發展確實是非常重要。南港車站出來是南興公園，再來就是南港區公所這塊機關用地，機關用地將來應該要有一個領頭羊的角色，透過整個都市更新的再開發來帶動周邊的發展，現在的發展確實都比較是偏兩側的大型工業區的都更開發。

簡瑟芳也提到，都發局在整理整個街廓的地籍之後，發現除了南港區公所之外，後面的消防隊、警察局也是公有地土地，也希望前面低矮老舊的中華電信一起開發，會去洽談做整個街廓的共同開發，同時也希望現在的「機關用地」未來能夠做更強度的處理，讓未來不管是三鐵共構，或未來在南興公園有個捷運站，整個區域朝TOD的開發。至於里長提到將南港高工部分納進來，後續會跟教育局、校方討論。

李志錦提到，南港的發展不能只做一半，他希望透過提案的內容，將周邊5個公有基地一次整體開發，一次解決校舍安全、交通斷點與空間活化的3大隱憂，真正點亮車站周邊的區域。他也說，目前有2個急迫的問題，首先是南港高工校舍被檢定為海砂屋，師生有安全風險，改建刻不容緩；其次是空中連通道僑泰興段停滯，造成人行路網斷掉，居民通行不便。

李志錦說，「這不只是蓋1棟大樓」，而是要透過南港車站周邊整體發展計畫，把原本零星的閒置空間轉化為宜居的城市景觀，讓區民有一個安全，便利、現代化的生活環境。

蔣萬安表示，過去一段時間，南港確實變得不一樣，包括公所以及相關的更新以及第2特色運動館、親子館；里長希望南港高工可以一併開發的提案是有道理的，責成都發局主責，邀集教育局、消防局等單位，一併來做整體的規劃、開發，列管2個月，把初步的規劃方案向里長回報。

台北市都發局希望將低矮的中華電信，與南港行政中心等公有基地，一併作整個街廓的開發。（記者何玉華攝）

台北市南港里里長李志錦，希望市政府將南港行政中心、消防隊、南港高工等地，進行整體統一規畫。（記者何玉華攝）

台北市都發局希望將低矮的中華電信，與南港行政中心等公有基地，一併作整個街廓的開發。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法