新莊天橋施工挖破水管釀積水 工務局：已完成修復、全線通行

新北市政府團隊徹夜搶修與提前部署交通疏導，完成清整路面後，五工路於今下午1時全線恢復通行。（圖由工務局提供）

新北市府推動新莊區思源路跨越新北大道人行天橋新建工程，施工廠商昨早在新北大道二段與五工路口進行基樁作業時，在道路下方約3公尺誤挖管徑500公釐的自來水管線，導致大量水湧出，路面嚴重積水，影響周邊交通及約1萬戶，工務局表示，今（9日）上午尖峰時段車流已恢復順暢，水管損壞也在下午1點前提前完成更換並全面修復、恢復全線車道通行。

新莊區思源路跨越新北大道人行天橋施工昨天不慎挖損自來水管線，市府立即動員工務、消防、水利、交通、警察、區公所及自來水公司等單位連夜搶修。侯友宜市長事發後親赴現場視察，強調市府將以最快速度、最大努力確保民生用水與交通順暢，並透過警廣及交通資訊系統發布即時路況，增派義交協助分流。

請繼續往下閱讀...

工務局馮兆麟指出，水公司昨日下午完成降壓供水及關閉水閥作業，晚間展開抽排水、管溝清挖及鋼板樁打設作業，今晨完成臨時擋土設施，順利露出破損管線。修復過程中工程人員發現管線另有第2處破損點，立即擴大開挖範圍並清除混凝土，以確保修復品質。

馮兆麟表示，上午尖峰時段，五工路往新北產業園區方向已開放單線通行，行人也引導改行對向人行道。自來水公司於中午前完成新管更換及回填加固作業，隨即清理路面、移除堆置物，並於下午1時提前恢復五工路全線通行及正常供水。未來市府將檢討施工管理與管線探勘流程，強化預防機制，避免類似事件再次發生，確保公共工程安全及市民生活品質。

新莊區思源路與新北大道工程不慎挖破地下自來水管，市府團隊徹夜搶修，提前於今下午1時完成修復更換新管作業。（圖由工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法