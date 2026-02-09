布袋春節連假湧人潮警方啟動交通疏導

布袋警分局大年初一（2月17日）至初四將在觀光熱區實施交通疏導勤務。（布袋警分局提供）

今年農曆春節連續假期長達9天，嘉義縣布袋沿海地區熱門景點的布袋觀光魚市及高跟鞋教堂預期將湧入大量遊客，布袋警分局因應春節連假的車潮與人潮，將於大年初一（2月17日）至初四實施交通疏導勤務，於市區重要路口及各大景點周邊彈性部署警力，全力維持交通秩序，確保行車順暢，讓民眾安心出遊、盡興而歸。

布袋警分局指出，前往布袋觀光魚市或高跟鞋教堂的民眾，可多利用台17線或台61線進入布袋市區，並循上海路、海港大道或台61線連絡道進入布新橋後直行中山路；若遇中山路車流壅塞時，可改道右轉順安路，續行新興街、海興街前往高跟鞋教堂，並多加利用教堂周邊設置的免費停車空間。

布袋警分局說，由於高跟鞋教堂周邊替代道路有限，警方將視人、車流狀況，機動實施部分道路管制或調整為行人徒步區。提醒遊客行車及步行時務必遵守交通號誌，並配合現場員警疏導與管制措施，共同維護交通安全與旅遊品質。

