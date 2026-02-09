為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026竹北光節小提燈 「銀翼之馬」、「琉光天馬」亮相

    2026/02/09 12:56 記者黃美珠／新竹報導
    2026竹北光節的2款小提燈，銀翼之馬（左）、琉光天馬（右）近期就將開放索取。（圖由竹北市公所提供）

    2026竹北光節的2款小提燈，銀翼之馬（左）、琉光天馬（右）近期就將開放索取。（圖由竹北市公所提供）

    新竹縣「2026竹北光節」，竹北市長鄭朝方以《盛世之境》為名，將在2月27日到3月15日，在竹北水圳公園登場，27日試營運後次日點燈。今天鄭朝方正式對外公開今年的光節小提燈「銀翼之馬」與「琉光天馬」，以「獨角祥瑞」與「一飛沖天」的造型設計，替今年的竹北光節《盛世之境》宣傳造勢。

    鄭朝方說，今年竹北光節的小提燈再度由紙雕藝術家洪新富操刀設計，以銀色系為主調的「銀翼之馬」，搭配色彩流動的「琉光天馬」，馬頭融合獨角獸意象，象徵想像力與城市能量的延伸。提燈設計強調互動體驗，提把與翅膀連動，提起時翅膀會隨之拍動，意味城市持續前行、向光而生。索取方式，將於竹北市公所的官網與相關臉書粉絲頁陸續公告。

    他說，2026竹北光節《盛世之境》規劃「向風而生的光」與「光築吟風」雙主燈，並打造5大主題展區，一如往年地透過光影藝術與自然地景交織展現城市之美。

    228的開幕點燈重頭戲「水上音樂會」，這次邀請到大提琴家張正傑、男高音林義偉以及鋼琴家盧易之擔綱演出。延續「竹北音樂故事」的藝術教育精神，盧易之也將和興隆國小弦樂團再續前緣，讓光、音樂以及城市情感交匯成城市榮光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播