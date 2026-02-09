春節試手氣 台南永康武龍宮擲筊PK汽車、珍珠耳環

台南永康凌霄寶殿武龍宮農曆春節期間推出多項擲筊活動。（記者劉婉君攝）

農曆春節將屆，台南永康凌霄寶殿武龍宮於農曆大年初一至十三日，推出擲筊PK活動，獎品為市價5、60萬元的汽車；另外還可以擲筊求取發財金，以及憑點燈收據可擲筊搏珍珠耳環，限量20副，額滿為止。

每年農曆春節期間，永康凌霄寶殿武龍宮湧入許多民眾走春參拜，廟方於大年初一到十五日，每天供應八寶當歸麵線、平安紅圓給民眾吃平安，還可擲筊求取600元的發財金。

廟方並推出「新春擲筊汽車200元PK活動」，主委王大明表示，大年初一至十三日下午3時，只要購買1張200元的票券，就可以參加擲筊活動，十三日下午4時起舉行決賽，由獲得最多連續允筊數的民眾勝出，可將TOYOTA VIOS 1.5經典版開回家，希望透過新春擲筊活動，讓信眾向玉皇上帝與玄武上帝虔誠祈願，祈求新的一年闔家平安、事業順遂、心願圓滿。

此外，大年初一開始，持點燈收據也可參加擲筊珍珠耳環的活動，總計有20副，連續擲出6個允筊，可獲得價值6600元的耳環，連續7個允筊可獲得價值8800元的耳環，連續8個允筊可獲得價值1萬2000元的耳環，數量有限，額滿為止。

台南永康凌霄寶殿武龍宮於農曆春節期間推出擲筊汽車PK活動，還可憑點燈收據擲筊求取珍珠耳環。（記者劉婉君攝）

總計20副珍珠耳環，農曆大年初一起，憑點燈收據即可擲筊求取。（記者劉婉君攝）

