新北高中特色招生入學開跑 12校釋出逾千名額

新北市高中特色招生入學即日起開放報名，圖為樹人家商商業經營科特色課程。（圖由教育局提供）

新北市教育局公告「115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章，今天（9日）起開放報名，今年共有12所學校、63個科別，提供978個招生名額，另加計身心障礙及原住民學生外加名額54人，合計釋出1032個名額。特色招生不限設籍新北市，開放全國學生報名。

教育局指出，本次特色招生為具備競賽實績的技術型人才提供升學直通機制，凡曾在全國技能競賽（含分區賽）獲得佳作以上成績者，報考相關群科可免參加術科測驗，術科成績以滿分計算；入學後可銜接金手培訓機制，累積專業實力，朝國內外技能競賽與專業舞台邁進。

請繼續往下閱讀...

樟樹國際實驗高中校長林浩吉指出，各校依群科發展方向，系統性規劃多元特色課程，強化「做中學」與實作導向學習，內容涵蓋AI人工智慧機器人、自動化智慧物聯網、半導體實務、無人機航空測量、電競實務、3D遊戲美術、時尚工藝、廚藝技能、觀光導覽解說、保母技能培訓、潮食創作及寵物美容等領域，協助學生從國中階段就能銜接專業學習，確立職涯發展方向。

歷屆透過特色招生入學的學生，在專業競賽與升學發展都展現具體成果。例如瑞芳高工空間測繪科吳侑倫、吳侑承兄弟檔，在校期間於全國技藝競賽測量職種分別榮獲金手獎第3名及第4名，畢業後升學至國立台灣科技大學與國立台北科技大學。

教育局提醒，特色招生一律採網路報名，報名期間為2月9日至3月3日，術科測驗訂於4月11日辦理，錄取名單將於6月11日上午9點公告。

新北市高中特色招生入學即日起開放報名，圖為復興商工美術科的素描練習。（圖由教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法