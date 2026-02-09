「夢想騎跡」勇闖人生路 21青少年台南雲林來回挑戰230公里

世界展望會21名青少年從台南出發到嘉義、雲林，預計3天行程來回挑戰騎行230公里。（展望會提供）

為陪伴青少年在成長關鍵期建立自信、探索未來方向，台灣世界展望會攜手國際扶輪3470區9個扶輪社，結合昇陽自行車的專業資源，共同贊助推動「夢想騎跡，扶輪同行」自行車營隊活動，陪伴21名青少年從台南出發到嘉義、雲林，預計3天行程來回挑戰騎行230公里。

「夢想騎跡」啟動活動邀請國際扶輪3470區Doctor總監、自行車主委Bike、扶輪社社長、社友及青少年代表齊聚一堂，以共同踩動自行車，象徵陪伴孩子共騎人生旅程、接住夢想的重要起點，營隊為期3天，預計10日返回台南。

請繼續往下閱讀...

活動由台南單車扶輪社號召推動，社長陳素梅Melody表示，許多孩子在成長過程中缺乏被肯定與被支持的經驗，希望透過騎行的每一段路，讓他們感受到身旁有人同行，並相信自己有能力一步一步走向未來。她也感謝國際扶輪3470區各扶輪社與台灣世界展望會、昇陽自行車的共同投入，包括台南單車扶輪社、台南東南扶輪社、台南東區扶輪社、台南南區扶輪社、台南鳳凰扶輪社、台南億載扶輪社、台南大員扶輪社、台南安平扶輪社及台南扶輪社，讓扶輪服務精神化為孩子生命中的實際支持。

展望會南區辦事處長林惠君說，世界展望會長期透過「兒童資助計畫」陪伴弱勢兒少及其家庭，讓他們在成長路上不因資源缺乏而失去選擇未來的機會。邀請社會大眾一同加入兒童資助計畫，成為孩子生命中的長期陪伴者，陪伴他們勇敢追夢，騎向屬於自己的未來。

台灣世界展望會攜手國際扶輪3470區9個扶輪社攜，舉辦「夢想騎跡」自行車營隊活動，陪伴孩子共騎人生旅程。（展望會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法