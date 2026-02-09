首度辦路跑！雲林水林蕃薯節3/28登場 謝忻帶跑還有2000份地瓜

目前水林鄉地瓜產地每台斤均價10至12元，親民實惠。（記者李文德攝）

雲林縣水林鄉是全台最大蕃薯產地，年產逾5萬公噸，佔全國超過2成，今年產量較去年增加3成，產地價每斤均價10至12元。鄉公所3月28日在顏思齊滯洪池舉辦「水林蕃薯文化節」，首次以健康路跑為主題，更祭出共2000份烤、炸地瓜，活動代言人、藝人謝忻將帶領民眾一起跑步。她表示，歡迎民眾用雙腳感受「地瓜故鄉」之美。

水林鄉土質為半砂土略帶鹼性，非常適合地瓜種植，目前鄉內地瓜種植面積超過1700公頃，產量佔全國2成，以台農57號蕃薯種植為主，每年11月至隔年4月為採收期。公所指出，去年種植期與颱風季及豪雨季錯開，且風雨並未主要集中水林，讓蕃薯生長更穩定，產量增加近3成，產地收購價每斤均價10至12元，親民實惠。

今日公所舉辦蕃薯節宣傳記者會，雲林副縣長陳璧君、代理鄉長張東凱、水林農會總幹事黃綉蘋等人出席，此次更是請謝忻擔任活動代言人。

張東凱表示，今年活動以健康、農業為核心，首次舉辦路跑活動，分為5、10、21公里組，開放2000人報名，日前1100位網路報名額滿，2月25日鄉公所櫃檯將開放現場報名，屆時讓民眾可以欣賞水林鄉美景，此外活動會場更有70攤蕃薯市集，讓民眾採購地瓜。現場還有2000份烤蕃薯、炸地瓜免費讓民眾品嘗。

張東凱指出，現場更設置蕃薯食農教育館，由專人介紹地瓜品種、生長過程、營養價值，更有5梯次限額蕃薯料理DIY，還有闖關集章活動，滿2個可換限量蕃薯寶寶磁鐵，3個則有摸彩機會。

陳璧君表示，路跑活動將跑顏思齊大道，更是具有歷史意義，期盼透過這條「文化絲路」，讓民眾了解水林歷史；謝忻說，一般只知道雲林是台灣糧倉，希望藉由路跑感受產地之美，歡迎民眾一起和她一起路跑。

雲林水林地瓜產量佔全國2成以上，目前進入盛產期，適合民眾採買回家。（記者李文德攝）

水林鄉公所3月28日將辦蕃薯節，首度以路跑方式辦理。（記者李文德攝）

