竹市府11項津貼2/10起發放 弱勢民眾安心過好年

竹市府11項津貼2/10起發放，陪伴弱勢民眾安心過好年。（市府提供）

新竹市府於春節前夕，11項津貼補助提前於10日發放，包括安老津貼、中低收入老人生活津貼、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭扶助、育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育費用補助（含加碼托育補助）等社福津貼或補助。

市府指出，有關獨居長者、身障家戶、弱勢家庭及民眾，由社會處等各局處及社福中心社工進行年前關懷訪視，針對有需求家戶提供物資、福利服務或經濟扶助，讓民眾安心過好年。

社會處長黃佳婷表示，今年春節關懷訪視期間，市府攜手13個社福團體及志工，將禦寒物資及善心團體致贈的年菜一一送到列冊獨居長輩家中。

社會處表示，今年春節加強關懷弱勢實施計畫為跨局處合作，啟動「村里社區春節關懷專案」及「兒少及家庭春節關懷專案」，藉由春節前的關懷服務及提供資源，讓有需要的家戶幸福安康過年。在春節年假期間，社會處與市府各局處單位設置輪值人員，若民眾遭逢急難狀況可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，若發現有兒少受到不當對待可即時撥打113、110求助，在春節間共同發揮社區互助力量，平安幸福過好年。

