    深入社區 南消三大創意防災春聯

    2026/02/09 12:04 記者楊金城／台南報導
    將軍消防分隊教導長者如何在火災時避難。（記者楊金城攝）

    將軍消防分隊教導長者如何在火災時避難。（記者楊金城攝）

    農曆春節將屆，將軍消防分隊今天（9日）前往將軍忠嘉里北嘉活動中心舉辦防火防災教育宣導。西港消防分隊則有創意的「防災春聯」用於宣傳防火防災。

    將軍分隊現場指導阿公阿嬤包含住宅用火災警報器的重要性與安裝觀念、火災當下如何避難逃生講解、CPR心肺復甦術實作教學、農曆年前爆竹煙火施放注意事項，以及養成「人離火熄」的用火安全習慣，讓長者能清楚理解並加深印象，提升面對緊急狀況時的應變能力。

    第三大隊長鄭誌峰表示，長者多半活動範圍以住家及社區為主，透過深入社區關懷據點進行宣導，能更有效傳遞防火觀念。

    此外，西港消防分隊特別請書法家將生硬的宣導標語轉化為充滿文氣的「防災春聯」創意，對聯是「選購爆竹看標示，闔家團圓保平安」、橫批「迎春納福好運來」；還有「洗澡通風不緊閉，全家安康大吉利，橫批「預防中毒保平安」，將獨一無二的防災對聯分別張貼在分隊的兩個出入口，不僅喜氣洋洋，更像是平安符，同時時刻提醒著鄉親，強化民眾防災意識，做好防火、防災的準備，才能平安過好年。

    長者認真學習CPR。（將軍消防分隊提供）

    長者認真學習CPR。（將軍消防分隊提供）

