    首頁 > 生活

    春節尖峰時段將湧車潮 北市文山二分局增派警力疏導

    2026/02/09 12:03 記者陸運鋒／台北報導
    農曆春節連假將至，台北市文山第二分局為因應交通高峰，針對興隆路與辛亥路口、羅斯福路與萬盛街口及景美橋頭等交通熱點，在春節前夕的上、下午尖峰時段增派疏導警力。（記者陸運鋒翻攝）

    農曆春節連假將至，預期台北市區各大幹道將出現返鄉與採買車潮，文山第二分局為因應交通高峰，全面啟動交通疏導計畫，特別針對興隆路與辛亥路口、羅斯福路與萬盛街口及景美橋頭等交通熱點，在春節前夕的上、下午尖峰時段增派疏導警力。

    文山第二分局表示，針對往年春節返鄉容易壅塞的景美橋路段，建議駕駛人多加利用替代道路，以節省時間，建議欲前往國道三號新店交流道的民眾，改由「羅斯福路6段接北新路3段，隨後左轉寶強路並右轉中興路3段」，銜接高速公路。

    警方指出，為全面推廣交通安全觀念，同步整合轄內LED跑馬燈、社群媒體平台等數位管道，並利用深入里鄰工作會報及各類活動現場，加強宣導「路口淨空」等交通法規。

    警方說，期盼透過全方位的訊息傳遞，讓民眾在連假期間能共同落實安全駕駛，提升整體行車效率，另呼籲駕駛人，行經路口時如發現前方車流停滯，務必在停止線後方耐心等候，切勿強行駛入路口，以維持橫向車流順暢，避免影響區域交通。

